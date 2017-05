Engagierte Assekuranz

3.5.2017 – Zum vierten Mal spendete die Würzburger Versicherung einen vierstelligen Betrag an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg. Die Bayerische erweitert ihre fußballerische Aktivität und unterstützt die Aktion „Ball Helden“ zugunsten bedürftiger Kinder. Bei der Zurich Gruppe durften im Rahmen des diesjährigen Girls‘ Day Schülerinnen in den Beruf der IT-Kauffrau schnuppern und die Allianz sponsert für einen Hamburger Sportverein ein neues Stadion.

Die Würzburger Versicherungs-AG hat bereits zum vierten Mal 2.500 Euro an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. gespendet (VersicherungsJournal 14.4.2016, 17.11.2015, 16.12.2014).

Die Spende wurde im Rahmen des Franken-Derbys zwischen dem 1. FC Nürnberg und den Würzburger Kickers vor Spielbeginn übergeben, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit.

Dr. Klaus Dimmer (Vorstandsvorsitzender der Würzburger Versicherungs-AG), Jana Lorenz-Eck (Vorsitzende der Elterninitiative) und Andrea Scheuermann (Würzburger Versicherungs-AG) (Bild: Würzburger)

Die Elterninitiative kümmert sich seit über 30 Jahren um an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien. Mit ihrem Engagement versucht sie diesen das Umfeld so angenehm wie möglich zu gestalten.

Kicken für Kinder in Not

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (die Bayerische) erweitert ihre Aktivität im Fußballbereich und fördert die gemeinnützige Aktion „Ball Helden“ des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes e.V. (BLLV) und des Bayerischen-Fußball-Verbandes e.V. (BFV). Das teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit.

Ziel der Aktion sei es, die Freude der Kinder am Fußball mit weltweiter Hilfe für Kinder in Not zu verbinden. Kinder beteiligen sich an verschiedenen Geschicklichkeits-Übungen und erhalten dafür Punkte. Erwachsene geben ihnen hierfür kleine Spenden, die Bildungsprojekten in verschiedenen Teilen der Welt zugute kommen.

Die jungen Spieler sollen lernen, den Sport mit Verantwortungsgefühl zu verbinden (Bild: Pixabay CC0)

„Für die Bayerische ist es eine Herzensangelegenheit, die Initiative zu unterstützen. Wir finden es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler möglichst früh lernen, Verantwortungsgefühl für Mitmenschen zu entwickeln“, erzählt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. Der Versicherer unterstützt somit neben dem Engagement in der Behindertensport-Abteilung des TSV 1860 München eine weitere Aktion im Freizeitsport (VersicherungsJournal 20.3.2017).

IT ist keine reine Männersache

Die Zurich Gruppe beteiligte sich in diesem Jahr am bundesweiten „Girls‘ Day – Mädchen-Zukunftstag 2017“, einem Berufsorientierungs-Projekt für Schülerinnen. In der Kölner Direktion des Versicherers kamen 15 interessierte Schülerinnen im Teenageralter zusammen, um den Beruf der IT-Kauffrau kennenzulernen.

Geplant wurde die Aktion innerhalb der Versicherungsgruppe von den IT-Auszubildenden. Mitarbeiterinnen berichteten den Schülerinnen von ihrem eigenen Werdegang in der IT-Welt und beantworteten Fragen zu Zugangsvoraussetzungen und Karrieremöglichkeiten in der Branche.

Der Girls‘ Day bietet Schülerinnen ab der fünften Klasse die Möglichkeit, Ausbildungsberufe und Studiengänge kennenzulernen, in denen Frauen eher selten vertreten sind. Seit 2001, dem ersten Aktionsjahr, haben bundesweit schon etwa 1,7 Millionen Mädchen ihre Chance genutzt und Erfahrungen in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und in technischen Berufen gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung zur Aktion.

Für die Vereinbarkeit von Beruf und Sport

Die Allianz Deutschland AG geht mit dem vor allem für seine Hockeymannschaften bekannten „Der Club an der Alster e.V.“ eine Partnerschaft ein, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit. In Hamburg soll auf dem Gelände des Sportvereins ein modernes Stadion entstehen, das „Allianz Court“ heißen wird. Das Projekt ist Teil der Strategie „Active City“ der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Kooperation umfasse insbesondere die Förderung des Leistungs- und Nachwuchssports und schaffe damit optimale Voraussetzungen für den Breiten- und Spitzensport.

Zudem werde eine „Allianz Sport Akademie“ gegründet, die in die neue Arena integriert werden soll. Sie biete jungen Leistungssportlern einen Mix an Trainingsmöglichkeiten und Ausbildung, heißt es aus dem Konzern. Dadurch soll die Vereinbarkeit von Beruf und Leistungssport ermöglicht werden.