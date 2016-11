Ein Kommen und Gehen in den Vertriebs-Chefetagen

9.11.2016 – Der US-amerikanische Versicherer Chubb verändert im Zuge der Übernahme durch die Ace Limited sein Vertriebs- und Sparten-Management. Neu sind drei Niederlassungsleiter für die Vertriebsbüros und ein Sach- und Haftpflicht-Manager. Der Leiter des Makler- und Partnervertriebs bei der Axa, Wolfgang Ruckwied, geht zum Jahresende in den Ruhestand. Ein Nachfolger steht schon fest, bleibt aber noch geheim. Caren Brockmann ist neu in der Position des Sales Director bei XbAV.

Der Versicherer Chubb Limited hat gestern einige personelle Änderungen in seinem Vertriebsteam für das Deutschlandgeschäft bekannt gegeben. Unter anderem wurden mit Wirkung zum 8. November Leiter für drei der sechs deutschen Vertriebs-Niederlassungen ernannt. Wie das Unternehmen dem VersicherungsJournal mitteilte, handelt es sich dabei um neu geschaffene Positionen.

Vier neue Führungskräfte

So wird José David Jiménez fortan die Verantwortung in der Düsseldorfer Niederlassung übernehmen. Jiménez ist zudem Head of Financial Lines für Nordeuropa und seit 1998 bei Chubb. Genauso lange dabei ist Elisabeth von Tucher. Die Executive Protection Managerin leitet zukünftig die Chubb-Niederlassung in München.

Darüber hinaus übernimmt Alexander Rumlich den Chefsessel als Leiter der Hamburger Niederlassung. Er ist zudem Business Development Manager und seit rund zehn Jahren im Unternehmen.

Bereits zum 3. November hatte Chubb die neu geschaffene Position des Sach- und Haftpflicht-Managers (P&C) mit Andreas Faden besetzt. Dieser ist seit rund fünf Jahren bei dem Versicherer und hatte bisher den Haftpflicht-Bereich geleitet.

Integrationsprozess nach der Übernahme

In ihren neuen Funktionen werden die vier Führungskräfte an Andreas Wania berichten. Dieser ist seit Februar gesamtverantwortlicher Country President für Deutschland und Österreich sowie Hauptbevollmächtigter für Deutschland (VersicherungsJournal 9.2.2016).

Der US-Versicherungskonzern Chubb Corporation war Anfang des Jahres von der Ace Limited übernommen worden (VersicherungsJournal 19.1.2016). Die personellen Veränderungen sind Teil des laufenden Integrationsprozesses als Folge der Übernahme, teilte Chubb in einer Presseerklärung mit.

Ruckwied geht in den Ruhestand

Wolfgang Ruckwied (Bild: Axa)

Wolfgang Ruckwied (64), Leiter des Makler- und Partnervertriebs bei der Axa Konzern AG, wird den Versicherer zum 31. Dezember 2016 verlassen und in den Ruhestand gehen. Das hat die Axa dem VersicherungsJournal auf Nachfrage bestätigt.

Seine jetzige Position hat Ruckwied seit Juli letzten Jahres inne (VersicherungsJournal 17.6.2015). Zuvor war er in verschiedenen Vertriebs-Führungspositionen innerhalb der deutschen Axa-Gruppe tätig, unter anderem für die frühere Colonia Kölnische Versicherungs-AG.

Insgesamt kann er auf eine fast 50-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken.

Ruckwieds Nachfolge ist bereits geklärt, teilte die Axa weiter mit. Um wen es sich dabei handelt und ob eine interne oder externe Nachfolgeregelung getroffen wurde, wollte man von Unternehmensseite zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht offenlegen.

Caren Brockmann neuer Sales Director bei XbAV

Caren Brockmann (Bild: XbAV)

Caren Brockmann ist neu im Management der XbAV AG. Anfang des Monats hat die 47-Jährige bei dem Technologieanbieter die Position Sales Director übernommen.

In dieser Funktion ist sie nach Unternehmensangaben für die Bereiche Kundenbetreuung und Neuakquise zuständig.

Brockmann kommt von der Unternehmensberatung Corporate Pension Partner CPP GmbH, bei der sie seit 2010 tätig war. Zuvor war sie sieben Jahre lang bei dem Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler TPC GmbH beschäftigt, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung.

In ihrer neuen Funktion bei XbAV wird Brockmanns Fokus auf der Kundengewinnung und der Erstellung maßgeschneiderter Konzepte für Verbände und mittelständische Unternehmen liegen, teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.