Ein Kommen und Gehen in den Chefetagen

7.12.2016 – Dr. Markus Leibundgut wechselt zum 1. April vom CEO-Posten der Swiss Life Deutschland auf den CEO-Posten der Swiss Life Schweiz. Eine Nachfolgeregelung für Deutschland ist noch nicht gefunden. Dr. Alexander Erdland übergibt bereits zum Jahreswechsel den Chefposten bei der W&W-Gruppe an seinen designierten Nachfolger Jürgen Albert Junker. Die Haftpflichtkasse Darmstadt hat Dr. Jürgen Wolters zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen.

Die Swiss Life Deutschland muss sich nach einem neuen CEO umschauen. Der derzeitige Amtsinhaber Dr. Markus Leibundgut, der den CEO-Posten zum 1. April 2014 von Manfred Behrens übernommen hatte (VersicherungsJournal 26.2.2014), wird zum 1. April 2017 CEO der Swiss Life Schweiz.

Markus Leibundgut (Bild: Swiss Life)

Leibundgut folgt dort auf Ivo Furrer, der sich nach acht Jahren an der Spitze neuen Aufgaben außerhalb von Swiss Life widmen will. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, ist die Suche nach einer Nachfolgeregelung für den ab dem Frühjahr vakanten CEO-Posten in Deutschland derzeit im Gange.

W&W: Vorstandschef Erdland geht bereits zum Jahresende

Dr. Alexander Erdland (65) hört schon in gut drei Wochen als Vorstandschef der Wüstenrot & Württembergischen AG (W&W AG) auf. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, hat Erdland nach zehn Jahren an der Vorstandsspitze in der gestrigen Aufsichtsratssitzung sein Amt als Vorsitzender des Vorstands der W&W AG mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 niedergelegt.

Alexander Erdland (Bild: W&W)

Damit kommt es bereits zum 1. Januar zu dem vor rund einem Jahr angekündigten Wechsel an der W&W-Spitze von Erdland auf Jürgen Albert Junker (47). Seinerzeit war die „Wachablösung“ ohne konkreten Termin für das Jahr 2017 angekündigt worden (VersicherungsJournal 11.12.2015).

Jürgen Albert Junker (Bild: W&W)

Dr. Michael Gutjahr verantwortet im W&W-Vorstand auch im kommenden Jahr wie bisher die Bereiche Finanzen und Personal, während Jens Wieland für die Ressorts Operations und IT zuständig ist. Den Angaben zufolge sind im Management Board Gruppe ferner die Geschäftsfeldleiter Bernd Hertweck (Bausparbank) und Norbert Heinen (Versicherungen) vertreten.

Erdland war erst vor wenigen Wochen in seine dritte Amtsperiode als Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gegangen (VersicherungsJournal 23.11.2016), um auf Bitten des Präsidiums seine Expertise bis zum Ende der Legislaturperiode des deutschen Bundestages im Jahr 2017 einzubringen. Im Laufe des kommenden Jahres soll „in Ruhe“ nach einem Nachfolger gesucht werden (VersicherungsJournal 27.4.2016).

Wolters wird neuer Vorstandschef der Haftpflichtkasse Darmstadt

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2017 wird der Jurist Dr. Jürgen Wolters (51) Vorstandsvorsitzender der Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG, wie der Schaden- und Unfallversicherer aus Roßdorf gestern mitteilte.

Jürgen Wolters (Bild: Haftpflichtkasse Darmstadt)

Wolters war zu Jahresbeginn von der auf Versicherungs- und Haftungsrecht spezialisierten Sozietät BLD Bach Langheid Dallmayr in den Vorstand der Haftpflichtkasse gewechselt (VersicherungsJournal 31.3.2016).

Dort verantwortet er unter anderem Finanzressort und den Schadenbereich. Roland Roider bleibt für den Vertriebsbereich zuständig. Karl-Heinz Fahrenholz ist weiterhin für den Betriebsbereich verantwortlich.