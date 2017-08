Ecclesia mit neuem Geschäftsführer

23.8.2017 – Carsten Stracke wird Anfang 2018 neues Mitglied der Geschäftsführung der beiden Maklergesellschaften Ecclesia Versicherungsdienst GmbH und VMD Versicherungsdienst GmbH. Er verantwortet dann operativ die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurde Carsten Stracke (48) in die personenidentischen Geschäftsführungen der beiden zur Ecclesia-Gruppe gehörenden Versicherungsmakler-Gesellschaften Ecclesia Versicherungsdienst GmbH und VMD Versicherungsdienst GmbH berufen.

Carsten Stracke (Bild: Ecclesia)

Der Versicherungs-Betriebswirt (DVA) wird den Angaben zufolge die operative Verantwortung für die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg übernehmen. Für diese ist derzeit noch Dr. Stefan Ziegler zuständig.

Veränderungen im Holding-Vorstand

Dieser wird als Nachfolger von Hauptgeschäftsführer Manfred Klocke, der Ende April in den Ruhestand getreten ist, ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in die Geschäftsführung der Holding-Gesellschaft aufrücken.

Zu Beginn des Jahres hatte bereits Dr. Michael Vothknecht im Rahmen der Bestellung zum Geschäftsführer von Ecclesia Versicherungsdienst, VMD Versicherungsdienst und der Union Versicherungsdienst GmbH die Verantwortung für das bundesweite Kirchengeschäft von Ziegler übernommen (VersicherungsJournal 13.1.2017).

Im Frühjahr hatte Ecclesia einen weiteren personellen Wechsel in der Holding bekannt gegeben. So wird der ehemalige Marsh-Geschäftsführer Jochen Körner zu Jahresbeginn 2018 zum Geschäftsführer bestellt. Körner wird Nachfolger von Norbert Noehrbass, der zum 31. Juli 2018 altersbedingt in den Ruhestand gehen wird (VersicherungsJournal 24.3.2017).

Bis zum Jahresende sind Ziegler und Körner nach Unternehmensangaben als Generalbevollmächtigte in der Leitung der Unternehmensgruppe tätig. Die Holding-Geschäftsführung wird komplettiert vom Vorsitzenden Tilman Kay.

Diverse Führungsaufgaben

Stracke steht bereits seit über zwei Jahrzehnten in Diensten der Ecclesia-Gruppe und leitet gruppenweit die Haftpflicht-Versicherungstechnik, teilte die schwerpunktmäßig in den Geschäftsfeldern Kirche, Sozial- und Gesundheitswesen tätige Gruppe weiter mit.

Zudem ist Stracke seit kurzem Geschäftsführer der weiteren Gruppenunternehmen Ecclesia Mildenberger Hospital GmbH und Staun GmbH Versicherungsmakler. Darüber hinaus verantwortet er nach Unternehmensangaben die Italien-Aktivitäten der Gruppe. Dort hat Ecclesia zwei Tochterunternehmen (Ecclesia Broker Assicurativo und GEAS Sanità S.r.l.).