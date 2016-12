Diverse Beförderungen und ein abrupter Abgang

20.12.2016 – Klaus-Jürgen Heitmann wird Mitte 2017 Nachfolger von Dr. Wolfgang Weiler als Vorstandssprecher der Huk-Coburg Versicherungsgruppe. Die DEVK Versicherungen haben sich von Vorstandsmitglied Dr. Veronika Simons getrennt. Die Allianz Kranken hat nun offiziell bestätigt, das Daniel Bahr zu Jahresbeginn in den Vorstand aufrückt. Der Münchener Verein hat den langjährigen LV 1871-Vertriebsleiter Michael W. Matz zum Fachbereichsleiter Produktmanagement/ Marketing sowie zum Geschäftsbereichsleiter Bankenvertrieb ernannt.

WERBUNG

Die Huk-Coburg Versicherungsgruppe hat gestern die Nachfolgeregelung für Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Weiler bekannt gegeben, der mit Vollendung seines 65. Lebensjahres planmäßig zum 31. Juli 2017 aus dem Vorstand ausscheidet und sich nach fast 30-jähriger Unternehmens-Zugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Weiler trat 1988 als Generalbevollmächtigter in das Unternehmen ein und rückte bereits ein Jahr später in den Vorstand auf. Vor rund siebeneinhalb Jahren hatte der promovierte Betriebswirt Rolf-Peter Hoenen an der Huk-Coburg-Spitze abgelöst (VersicherungsJournal 15.10.2008).

Heitmann folgt auf Weiler

Neuer Vorstandssprecher als Nachfolger von Weiler wird Klaus-Jürgen Heitmann (48). Der Diplom-Wirtschaftsingenieur war vor knapp 14 Jahren von der Unternehmensberatung Mummert Consulting als Generalbevollmächtigter zur Huk-Coburg gewechselt und eineinhalb Jahre später in den Vorstand mit Verantwortung für das Schaden-/Unfallversicherungs-Geschäft aufgerückt (VersicherungsJournal 1.7.2004).

Klaus-Jürgen Heitmann (Bild: Huk-Coburg)

Zu Heitmanns Nachfolger als Verantwortlicher für das Ressort Komposit wurde Dr. Jörg Rheinländer (47) bestellt, der zum 1. Juli stellvertretendes Vorstandsmitglied wird. Rheinländer steht seit knapp zwei Jahrzehnten in Diensten der Huk-Coburg und ist seit fast vier Jahren Generalbevollmächtigter mit Zuständigkeit für die Bereiche Kraftfahrtversicherung, Haftpflicht-Unfall-Sach-Versicherungen und Aktuariat Komposit.

WERBUNG

DEVK trennt sich von Simons

Die DEVK Versicherungsgruppe und Dr. Veronika Simons (59) gehen seit dem 8. Dezember getrennte Wege, wie die Kölner am Freitag mitteilten. Als Grund für die Trennung von dem Mitglied der Vorstände des DEVK Sach- und HUK-Versicherungsvereins a.G., des DEVK Lebensversicherungs-Vereins a.G., der DEVK Allgemeinen Versicherungs-AG, der DEVK Allgemeinen Lebensversicherungs-AG und der DEVK Pensionsfonds-AG werden „unterschiedliche Auffassungen“ angegeben.

Interimsweise hat Vorstandschef Gottfried Rüßmann (54) die Verantwortung über die zuvor von Simons verantworteten Bereiche Lebensversicherung, Aktuariat und Sach/HUK-Betrieb übernommen.

Zum neuen stellvertretenden Vorstandsmitglied der DEVK Pensionsfonds-AG wurde Birgit Großmann (59) bestellt, die bisher als Geschäftsführerin der DEVK Unterstützungskasse GmbH fungierte. Zuvor hatte Großmann, die vor knapp zehn Jahren von der Allianz zur DEVK gewechselt war, als Leiterin der DEVK-Hauptabteilung betriebliche Altersversorgung (bAV) und als Leiterin Großkundenbetreuung und Spezialthemen auch die bAV im Fokus, heißt es in der Unternehmensmeldung weiter.

Simons war knapp fünf Jahre auf Vorstandsebene für die DEVK tätig (VersicherungsJournal 9.1.2012). Davor war die promovierte Ingenieurin in leitender sowie beratender Funktion für IBM Deutschland, die Delta Lloyd Gruppe (VersicherungsJournal 26.9.2001, 8.5.2008), CSC Ploenzke, den Continentale Versicherungsverbund sowie Aon Hewitt (VersicherungsJournal 16.12.2009) tätig.

Daniel Bahr wird Vorstand der Allianz Kranken

Daniel Bahr (40) rückt zum 1. Januar 2017 in den Vorstand der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG auf mit Verantwortung für das Ressort „Leistungsmanagement und Vertrieb“, wie das Unternehmen dieser Tage bekannt gab. Damit bestätigte die Allianz einen Bericht des Manager-Magazins von vor einigen Wochen (VersicherungsJournal 21.11.2016).

Daniel Bahr (Bild: Christian Kaufmann)

Nach dem Ende seiner Tätigkeit als Bundesgesundheits-Minister stand Bahr ein knappes Jahr in Diensten der Denkfabrik „Center for American Progress“ in Washington D.C. tätig, die unter anderem die Regierung von Noch-US-Präsident Barack Obama bei der Umsetzung der Gesundheitsreform beraten hat.

Danach war Bahr zur Allianz gewechselt und hatte als Ressortbereichsleiter und Generalbevollmächtigter die Verantwortung über das Leistungsmanagement und die Zentrale Vertriebskoordination übernommen (VersicherungsJournal 30.9.2014).

Dr. Birgit König, Vorstandschefin der Allianz Kranken, hob in einer Unternehmensmeldung hervor, dass Bahr seit seinem Eintritt in die Allianz viel bewegt und sich als ausgewiesener Gesundheitsexperte einen Namen gemacht habe.

Münchener Verein mit neuem Fach- und Geschäftsbereichsleiter

Michael W. Matz übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die Leitung des Fachbereichs Produktmanagement/ Marketing sowie die Leitung des Geschäftsbereichs Bankenvertrieb bei der Münchener Verein Versicherungsgruppe.

Der Diplom-Kaufmann war zuletzt für die Bereiche Key-Account und Personal/ Provision verantwortliches Vorstandsmitglied bei der WWK-Tochter 1:1 Assekuranzservice AG sowie Vorstandsmitglied der Mitte 2013 von 1:1 übernommenen Finanzprofi AG (VersicherungsJournal 1.12.2015).

Davor war Matz über zweieinhalb Jahrzehnte bei der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) in der Funktion des Abteilungsdirektor Marketing/Vertrieb beschäftigt.