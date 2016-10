Diese Versicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

24.10.2016 – Beim Deutschen Fairness-Preis 2016, der vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender N-TV vergeben wird, wurden auch mehrere Versicherungs-Unternehmen und Finanzvertriebe ausgezeichnet. Servicevalue und Focus Money haben untersucht, wie fair sich die Kunden von ihrem Privathaftpflicht- beziehungsweise Firmenversicherer behandelt fühlen. Dabei erhielten neun von 30 respektive acht von 26 getesteten Versicherern die Höchstnote.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) hat Mitte Oktober gemeinsam mit dem Nachrichtensender N-TV zum dritten Mal den Deutschen Fairness-Preis verliehen. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die in der Beziehung zum Verbraucher aus dessen Sicht besonders fair agieren.

Ranking auf Basis von über 40.000 Kundenmeinungen

Die Meinungen der Verbraucher wurden durch ein Online-Panel abgefragt. Dabei wurden ihre Einschätzungen zur Fairness in drei Leistungsbereichen gesammelt: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit (der Produkte, Dienstleistungen und Unternehmensaussagen) und Transparenz (der Preisbestandteile und Vertragsleistungen).

Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheit in den drei Leistungsbereichen flossen dabei wie folgt in das Gesamtergebnis ein: Preis-Leistungs-Verhältnis mit 40 Prozent und Zuverlässigkeit sowie Transparenz mit jeweils 30 Prozent. Maximal wurden 100 Punkte vergeben.

Insgesamt kamen mehr als 40.000 Kundenmeinungen zu rund 800 Unternehmen aus 37 Branchen beziehungsweise Kategorien zusammen. Jeder Teilnehmer konnte pro Branche ein Unternehmen bewerten, zu dem er oder sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt oder eine Kundenbeziehung hatten.

Sparkassenversicherung überzeugt

Der Deutsche Fairness-Preis 2016 wurde auch in vier Kategorien an die Versicherungsbranche verliehen. Bei den Versicherern mit Vermittlernetz kam die SV Sparkassenversicherung (78,8 Punkte) auf den ersten Platz. Zweiter wurde der Continentale Versicherungsverbund (78,2), Dritter die Debeka Versicherungsgruppe (78,0).

Im Leistungsbereich Preis-Leistungs-Verhältnis lag die Debeka ganz vorn, bei der Zuverlässigkeit die Sparkassenversicherung und bei der Transparenz die R+V Versicherungen. Bei den Versicherern mit Vermittlernetz wurden insgesamt 26 Unternehmen bewertet.

Auch SDK und DEVK sind Sieger

Bei den privaten Krankenversicherern setzte sich unter 28 Unternehmen wie schon im Vorjahr die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) (78,4 Punkte) durch, die in allen drei Leistungsbereichen auf den ersten Platz gewählt wurde.

Sie lag vor der Huk-Coburg Krankenversicherung AG (76,6), die ihren zweiten Platz aus dem Vorjahr verteidigen konnte. Dahinter folgt der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (76,2).

In der erstmals berücksichtigten Kategorie Rechtsschutz-Versicherung ging der erste Platz an die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG (77,5), die auch in allen drei Leistungsbereichen an der Spitze lag.

Zweiter wurde die WGV-Versicherung AG (75,2), Dritter die Huk-Coburg-Rechtsschutz­Versicherung AG (75,0).

Dr. Klein zum dritten Mal fairster Finanzvertrieb

In der Kategorie Finanzvertriebe belegte unter den 22 aufgeführten Gesellschaften im dritten Jahr in Folge die Dr. Klein & Co AG die Spitzenposition (mit aktuelle 74,7 Punkten).

Auf rang zwei landete wie im Vorjahr die Telis Finanz AG (72,1), gefolgt von der Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung (68,4). In allen drei Leistungsbereichen lag der Gesamtsieger Dr. Klein an der Spitze.

Haftpflichtversicherung: Servicevalue testet Fairness

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money haben gemeinsam die Fairness von 30 Anbietern von Privathaftpflicht-Versicherungen im Umgang mit ihren Kunden untersucht.

Dazu gaben im Juli und August 2.862 Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten Kunde bei einem der Versicherer waren, per Online-Befragung insgesamt 3.197 Urteile ab. Dabei war eine Bewertung von bis zu zwei Anbietern pro Kunde möglich.

Neun von 30 Versicherern mit der Höchstnote

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness von Haftpflichtversicherern den Angaben zufolge durch die folgenden fünf Teildimensionen mit insgesamt 28 Leistungsmerkmalen parametrisiert

faire Tarifleistung,

faire Kundenberatung,

fairer Kundenservice,

faire Kundenkommunikation und

faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur weiteren Methodik teilt Servicevalue Folgendes mit: „Für die Auszeichnung auf Gesamtebene sowie auf den Teildimensionen gilt: Ein ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Beim Gesamtergebnis konnten neun der 30 Privat-Haftpflichtversicherer mit der Bestnote „sehr gut“ abschließen. Diese sind in alphabetischer Reihenfolge

Die fairsten Privat-Haftpflichtversicherer 2016 (Bild: Screenshot Servicevalue.de)

Weitere Informationen zur Studie

Wie die weiteren Privat-Haftpflichtversicherer im Vergleich abgeschnitten haben und wie die Ranglisten in den fünf Teildimensionen aussehen, kann in diesem Kundenflyer (PDF-Datei, 562 KB) zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Privat-Haftpflichtversicherern 2016“ nachgelesen werden.

Darin finden sich außerdem Informationen zu den Preisen und Bezugsmöglichkeiten der 319-seitigen Studie.

Auch Firmenversicherer im Vergleich

In einer weiteren Untersuchung haben sich Servicevalue und Focus Money erstmals mit der Fairness von Firmenversicherern beschäftigt. Als Firmenversicherer werden von den Studienautoren die Anbieter bezeichnet, welche die persönlichen und betrieblichen Risiken von selbstständig Arbeitenden, wie beispielsweise Hausmeistern, Architekten oder Rechtsanwälten, absichern.

Als Produktsparten im Angebotsportfolio eines Firmenversicherers werden die Kranken-, Berufsunfähigkeits-, Unfall-, Renten-, Betriebshaftpflicht-, Rechtsschutz- und Geschäftsinhalts-Versicherung aufgezählt.

So wurde bewertet

Im Mai und Juni gaben 1.760 Personen, die in den letzten 24 Monaten Kunden bei einem oder mehreren Firmenversicherer waren, per Online-Befragung insgesamt 1.859 Urteile ab. Mehrfachnennungen waren möglich.

Dabei wurde auf dieselbe Bewertungsmethodik wie bei den Privat-Haftpflichtversicherern 2016“ zurückgegriffen. Abgeprüft wurden 19 Leistungs- und Servicemerkmale in den fünf Teildimensionen

fairer Schutz und Vorsorge,

faire Kundenberatung,

fairer Kundenservice,

faire Kundenkommunikation und

faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Acht Mal „sehr gut“

Wie die Studienautoren mitteilen, liegen die stärksten Kundenbindungstreiber im fairen Kundenservice. Kulanz bei Beschwerden sowie eine branchenspezifische Risikoanalyse seien den Selbstständigen besonders wichtig.

Wie es weiter heißt, trägt eine individuelle Risikoanalyse dazu bei, dass der Traum davon, der eigene Chef zu sein, nach einem Schadenfall noch lange nicht ausgeträumt sein muss.

Beim Gesamtergebnis konnten acht der 26 bewerteten Firmenversicherer mit der Bestnote „sehr gut“ abschließen. Diese sind (wiederum in alphabetischer Reihenfolge)

Die fairsten Firmenversicherer 2016 (Bild: Screenshot Servicevalue.de)

Weitere Informationen zur Studie

Wie die weiteren Firmenversicherer im Vergleich abgeschnitten haben und wie die Ranglisten in den fünf Teildimensionen aussehen, kann in diesem Kundenflyer (PDF-Datei, 544 KB) zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Firmenversicherern 2016“ nachgelesen werden.

Darin finden sich außerdem Informationen zu den Preisen und Bezugsmöglichkeiten der 190-seitigen Studie, die auch detaillierte Einzelprofile für 26 Firmenversicherer enthält.