Die wertvollsten Finanzdienstleister-Marken

7.10.2016 – Die Allianz liegt laut dem Interbrand‘s Best Global Brands 2016 auf Platz 51 des weltweiten Markenwert-Rankings. Unter den Finanzdienstleistern weltweit rangiert der Versicherer auf Rang sechs, im nationalen Ranking auf Rang sieben. Die Axa schneidet mit Rang drei bei den Finanzdienstleistern und Platz 46 insgesamt leicht besser ab.

Die weltweit tätige Markenberatung Interbrand hat zum 17. Mal die 100 wertvollsten Marken ermittelt. In die nach ISO 10668:2010 zertifizierte Analyse flossen nach Unternehmensangaben die folgenden drei Aspekte ein:

die finanzielle Performance der gebrandeten Produkte oder Dienstleistungen,

die Rolle, die die Marke im Kaufentscheidungs-Prozess spielt und

die Stärke der Marke, die ein Preispremium ermöglicht und die zukünftig zu erwartenden Erträge für das Unternehmen sichert.

Apple an der Spitze

Der Wert aller 100 gelisteten Marken ist gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent auf den neuen Rekordwert von rund 1,8 Billionen US-Dollar (umgerechnet 1,6 Billionen Euro, Stand: 6. Oktober 2016) gestiegen.

An der Spitze der Markenwert-Rangliste liegt Apple mit 178,1 Milliarden US-Dollar (plus fünf Prozent), gefolgt von Google mit knapp 133,3 Milliarden US-Dollar (plus elf Prozent). Die Positionen drei und vier nehmen Coca Cola (minus sieben Prozent auf 73,1 Milliarden US-Dollar) und Microsoft (plus acht Prozent auf 72,8 Milliarden US-Dollar) ein.

Das größte Wachstum erzielte Facebook mit 48 Prozent. Amazon legte beim Markenwert den Daten zufolge um ein Drittel zu, Lego um ein Viertel und Nissan, Adobe sowie Starbucks um jeweils rund ein Fünftel.

Zwölf Finanzdienstleister in der Top 100

Unter den 100 „Best Globals Brands 2016“ platzierten sich insgesamt zwölf Finanzdienstleister. Die Spitzenposition belegt hier American Express mit einem Markenwert von knapp 18,4 Milliarden US-Dollar (minus drei Prozent) vor J.P. Morgan mit gut 14,2 Milliarden US-Dollar (plus drei Prozent).

Auf Rang drei folgt mit der Axa die erste von zwei Versicherungs-Gesellschaften, die um 14 Prozent auf knapp 10,6 Milliarden US-Dollar zulegen konnte. Dadurch kletterte die Axa vom 48. auf den 46. Platz im diesjährigen Ranking. In den vergangenen drei Jahren ist der Markenwert um insgesamt 49 Prozent gestiegen, hebt das Unternehmen in einer Pressemitteilung hervor. Bereits zum achten Mal in Folge sei man damit die wertvollste Versicherer-Marke.

Mit der Allianz hat es ein weiteres Versicherungs-Unternehmen in die Top 100 von Interbrand geschafft. Der deutsche Marktführer hat um zwölf Prozent zugelegt und liegt mit gut 9,5 Milliarden US-Dollar Markenwert an sechster Stelle unter den Finanzdienstleistern. Insgesamt reichte dies für Platz 51. Innerhalb der vergangenen sechs Jahre hat sich der Wert damit in etwa verdoppelt.

Allianz in Deutschland auf Rang sieben

Unter den deutschen in diesem Ranking vertretenen Unternehmen liegt die Allianz auf dem siebten Platz, unmittelbar hinter Porsche. Der Autohersteller konnte seinen Markenwert mit 18 Prozent deutlich stärker steigern und zog an der Allianz vorbei.

Die wertvollste deutsche Marke ist Mercedes-Benz. Nach einem Plus von ebenfalls 18 Prozent wird für den Autohersteller ein Wert von beinahe 34,5 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, was insgesamt den neunten Rang bedeutet. Rund zwei Milliarden US-Dollar dahinter liegt die Marke BMW, die mit Platz elf die globale Top Ten knapp verpasste.

Das vollständige Ranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Der 77-seitige, englischsprachige Studienreport kann unter diesem Link heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Methodik finden sich unter diesem Link.