Die Insurtechs auf der DKM  was bahnt sich da an?

28.10.2016 – Auf der gestern beendeten Fachmesse DKM gab es zum ersten Mal eine eigene Ausstellungsfläche für Fintechs und Insurtechs, die zum Dialog mit den Start-ups einladen sollte. Diese sind, was Kooperationsfähigkeit, Angebot und Leistung angeht, oftmals sehr viel weiter, als manch ein Branchenbeobachter annehmen mag, meint Dr. Moritz Finkelnburg in einem Gastkommentar.

Die DKM 2016 ist Vergangenheit und hinterlässt doch interessante Spuren. Erstmals mit einem Themenpark Insurtech versehen (VersicherungsJournal 27.10.2016), waren die Erwartungen und Zwischenfazits sehr unterschiedlich. Sie reichten von „Aufbruchsstimmung“ bis zu „im Westen nichts Neues“.

Moritz Finkelnburg

(Bild: privat)

Schaut man sich die diesjährige Fachmesse aber mit einer gewissen Distanz an, muss man sehr deutlich feststellen: Die Insurtechs und ihr Umfeld haben in verblüffend kurzer Zeit ihren Platz auf der großen Bühne der Assekuranz gefunden. Zahlreiche Vorträge und Diskussionsrunden fanden reges Interesse und gaben sehr offenherzige Einblicke in ihre aktuelle Stimmungs- und Entwicklungslage.

Auch wenn – bis auf den Versicherer Ergo – die „Großen“ der Branche am Rande der Veranstaltung selten zu blicken waren, war doch die Anzahl an Entscheidungsträgern anderer Versicherer überraschend hoch und unterstrich das Interesse an den jungen Start-ups.

Enge Zusammenarbeit

Lässt man die durchaus berechtigte Frage einmal beiseite, ob sich viele Geschäftsmodelle nicht doch ähneln, bald kannibalisieren und – wenn die Werbeetats verbraucht sind – vom Markt verschwinden werden, bleiben zwei spannende Beobachtungen übrig.

Erstens: Der Austausch unter den Insurtechs ist – wenn man hinter die Kulissen schaut – extrem eng. Gegenseitige Neugierde und Explorer-Geist überlagern Konkurrenzgedanken in der Regel. Die Phantasie ist fast grenzenlos und alle betrachten die aktuelle Situation nur als Startschuss. Insbesondere die Vernetzung von Daten und die dadurch mögliche situativ-automatische Absicherung spielen eine große Rolle bei allen Gedankengängen.

Entwicklung in Richtung Risikoträger

Zweitens: Die Ausdehnung des Geschäftsmodells in Richtung eigener Risikoträger scheint doch in zahlreichen Fällen ernsthaft erörtert zu werden. Noch nicht so konkret, dass wir in 2017 vermutlich damit rechnen können (wenn man die Ottonova AG (VersicherungsJournal 19.10.2016) einmal ausblendet).

Aber die Gespräche zwischen den Insurtechs und ihren Investoren laufen in diese Richtung und die gegenwärtigen Prozesse und Erfahrungen als Insurtech-Makler sind möglicherweise nur der Testlauf für ein Geschäftsmodell als Versicherer.

Für die Branche wäre dies eine spannende und dann wirklich disruptive Entwicklung, die weit über die heute prägenden Veränderungen im Kundenservice hinausginge. Für eine moderne und innovative Produktgestaltung wäre diese zweite Phase nicht nur wünschenswert, sondern sogar zwingend nötig.

Dr. Moritz Finkelnburg

Der Autor ist Akademischer Direktor für den Bereich Versicherungen an der Goethe Business School. Die Spezialgebiete des Rechtswissenschaftlers sind Vertrieb, Kompositversicherung und Portfoliomanagement. Vor seiner Laufbahn im Wissenschaftsbetrieb hat Finkelnburg mehrere Jahre in Management- und Vorstandspositionen in der Versicherungswirtschaft gearbeitet.