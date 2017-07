Die größten (Nicht-Leben-) Versicherer Europas

27.7.2017 – Im Geschäftsjahr 2016 haben die 15 größten Nicht-Leben-Versicherer zusammen ein Prämienvolumen von 250 Milliarden Euro umgesetzt. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe hervor. Über die Hälfte der Summe entfällt auf die größten Fünf. Die Spitze wird seit 2007 unverändert von Allianz, Axa, Zurich und Generali besetzt. Die Combined Ratio hat sich im Jahr 2016 positiv entwickelt. Die beste Schaden-Kosten-Quote weist der finnische Versicherer Sampo aus.

Die spanische Mapfre-Gruppe hat ein Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen nach Beitragseinnahmen und Combined Ratio für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht.

Die Rangliste basiert nach Angaben des Versicherers auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Anbieter. Es wurde sowohl das Ergebnis unter Berücksichtigung aller Sparten, als auch das für den Nicht-Leben- und den Leben-Bereich gesondert ausgewiesen.

Die 15 größten Versicherungsgruppen konnten demnach 2016 zusammen und über die Sparten hinweg ein Prämienvolumen von 575,9 Milliarden Euro verbuchen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt das einen Rückgang von knapp einem Prozent. Der größte europäische Versicherer im Allgemeinen ist die Allianz SE (VersicherungsJournal 25.7.2017).

Nicht-Leben-Versicherer generieren 250 Milliarden Euro

Zusammengerechnet konnten am Ende des letzten Jahres die 15 größten Nicht-Leben-Versicherer ein Beitragsvolumen von rund 250 Milliarden Euro in ihre Bücher schreiben. Dieses Ergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 5.8.2016) nur geringfügig geändert. Die fünf größten Versicherungsgruppen machen mehr als die Hälfte des Prämienvolumens aus, 70 Prozent des Beitragsanstiegs 2016 entfällt auf diese Fünf.

Die Allianz führt nach wie vor die Liste der größten Nicht-Leben-Versicherer mit Beitragseinnahmen in Höhe von 51,5 Milliarden Euro an. Ihr Prämienvolumen sank leicht um 0,1 Prozent. Der Versicherer Axa konnte seine Position auf dem Silbertreppchen ebenfalls halten und setzte Beitragseinnahmen in Höhe von 35,9 Milliarden Euro um. Das sind 2,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Auch die Anbieter Zurich und Generali verteidigten ihre Plätze drei und vier. Die ersten vier Versicherer belegen unverändert seit zehn Jahren diese Plätze. Einen Platz aufholen konnte Mapfre. Der spanische Anbieter schiebt sich mit einem Beitragswachstum von 1,5 Prozent und einem Prämienvolumen von 17,7 Milliarden Euro vor den Versicherer Talanx auf Platz fünf.

Neben der Allianz und der Talanx finden sich noch zwei weitere deutsche Gesellschaften in den Top 15. Der Versicherer Ergo konnte seine Beiträge von 2015 bis 2016 um drei Prozent steigern und landet mit einem Prämienvolumen von 11,7 Milliarden Euro auf dem neunten Platz. Mit einem Zuwachs von sieben Prozent – der höchsten Zuwachsrate – und Beiträgen in Höhe von 7,2 Milliarden Euro befindet sich der Versicherer R+V auf Rang 13.

Die größten europäischen Nicht-Leben-Versicherer 2016 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2015 * 2016 * Veränderung in Prozent 1 Allianz Deutschland 51,6 51,5 - 0,1 % 2 Axa Frankreich 34,9 35,9 + 2,9 % 3 Zurich Schweiz 30,8 29,9 - 2,7 % 4 Generali Italien 20,9 20,8 - 0,4 % 5 Mapfre Spanien 17,4 17,7 + 1,5 % 6 Talanx Deutschland 17,7 17,7 - 0,3 % 7 Aviva Vereinigtes Königreich 12,7 11,8 - 2,3 % 8 Covéa Frankreich 11,6 11,7 + 0,7 % 9 Ergo Deutschland 11,3 11,7 + 3,0 % 10 Groupama Frankreich 9,2 9,3 + 1,1 % 11 RSA Vereinigtes Königreich 9,5 8,8 - 7,2 % 12 Unipol Italien 7,4 7,3 - 1,5 % 13 R+V Deutschland 6,7 7,2 + 7,7 % 14 Sampo Finnland 4,6 4,5 - 2,2 % 15 Crédit Agricole Assurances Frankreich 4,4 4,4 + 0,6 %

Niedrige Schadenquote sorgt für eine bessere Combined Ratio

Bei neun Versicherern hat sich die Schaden-Kosten-Quote im Vergleich zum Vorjahr verbessert, was vor allem an der gegenüber 2015 niedrigeren Gesamtschadensumme des Jahres 2016 lag, heißt es in den Studienunterlagen.

Besonders die Zurich (- 5,2 Prozentpunkte) und die finnische Sampo-Gruppe (- 4,6 Prozentpunkte) mussten im vergangenen Jahr weniger für Schäden aufkommen als 2015. Der Rückgang der reinen Schadenquote bei beiden Anbietern resultiert laut Mapfre daraus, dass diese 2016 weniger Schäden aus Naturkatastrophen zu verzeichnen hatten als 2015.

Da die Sampo jedoch 2016 eine 3,6 Prozentpunkte höhere Kostenquote vorlegte als 2015, landete die kombinierte Quote lediglich bei minus einem Prozentpunkt im Vergleich zum Wert des Vorjahres. Mit einer Combined Ratio von 84,4 Prozent belegt Sampo dennoch den ersten Platz, gefolgt von der Generali mit einer Quote von 92,5 Prozent.

Mit einer Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent müssen sich zwei Anbieter befassen. Die französische Groupama, die bereits Ende 2015 nah an den 100 Prozent lag, sprengt diese nun um 0,3 Prozent. Der größte Verlierer der Rangliste nach Schaden-Kosten-Quote ist die britische Aviva. Ihre Quote stieg um 6,5 Prozentpunkte an und lag zum Ende des Jahres 2016 bei 101,1 Prozent.

Combined Ratio 2016 der 15 größten europäischen Nicht-Leben-Versicherer * Rang Versicherer 2015 ** 2016 ** Differenz *** 1 Sampo 85,4 84,4 - 1,0 % 2 Generali 93,1 92,5 - 0,6 % 3 RSA 96,9 94,2 - 2,7 % 4 Allianz 94,6 94,3 - 0,3 % 5 Talanx 96,0 95,7 - 0,3 % 6 Axa 96,2 96,5 + 0,3 % 7 Unipol 94,6 96,5 + 1,9 % 8 Ergo 97,9 97,0 - 0,9 % 9 Mapfre 98,6 97,4 - 1,2 % 10 Covéa 98,5 98,0 - 0,5 % 11 Zurich 103,6 98,4 - 5,2 % 12 Groupama 99,2 100,3 + 1,1 % 13 Aviva 94,6 101,1 + 6,5 %

Die vollständige, englischsprachige und 38-seitige Analyse (PDF-Datei, 3,1 MB) steht unter diesem Link zum kostenlosen Download zur Verfügung.