Die Assekuranz engagiert sich

28.3.2017 – Die Mitarbeiter der Alten Leipziger verzichteten für behinderte Kinder und Jugendliche auf einen Teil ihres Gehalts. Der Makler Euroassekuranz unterstützt Studenten mit einem Stipendium. Bei der Barmenia wurde es vergangenes Wochenende für eine Stunde düster im Konzern. Die Würzburger Versicherung schmierte Pausenbrote und spendete 2.500 Euro an die Kindertafel. Der Verein des LVM steigerte den Vorjahres-Spendenrekord um 45.000 Euro.

Die Alte-Leipziger-Gesellschaften haben kürzlich 10.000 Euro an den Lebenshilfe Hochtaunus e.V. gespendet. Die Spendensumme kam zur Hälfte dadurch zusammen, dass die Mitarbeiter freiwillig auf die Cent-Beträge in ihren Gehaltsabrechnungen verzichteten. Weitere 5.000 Euro legte die Unternehmensleitung dazu.

Die Lebenshilfe Hochtaunus kümmert sich um Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Je die Hälfte des gespendeten Betrags erhalten die Bereiche „Frühförderung“ und „Ferienspiele“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Spendenaktion.

Die Frühförderung helfe, die Eltern zu entlasten und ihre Kinder mit ihnen gemeinsam in deren gewohnten Umfeld zu fördern. Die Teilnahme der Kinder an den Ferienspielen entlaste die betroffenen Familien ebenfalls, fördere den Aufbau von sozialen Kontakten, der den Kinder und Jugendlichen meistens schwerfällt, und lasse sie selbstständiger vom familiären Umfeld werden.

Bei der Übergabe des Spendenschecks der Alten Leipziger an die Lebenshilfe Hochtaunus (Bild: Alte Leipziger)

Nachwuchsförderung mit Stipendium

Die Euroassekuranz Versicherungsmakler AG hat gemeinsam mit der Dr. Robert Eckert Schulen AG und der Götz-Management-Holding AG das Stipendienprogramm Protalent entwickelt.

Das Ziel der Initiative ist es, junge Talente in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen und sie in der Region Ostbayern zu halten. Damit will man dem Fach- und Führungskräftemangel entgegenwirken, heißt es in einer Pressemitteilung zu Protalent.

Jährlich sollen bis zu neun Stipendiaten mit monatlich 400 Euro sowohl finanziell, als auch mit einem Mentorenprogramm beruflich unterstützt werden. Studierende der Universität Regensburg können sich für das Stipendium fachübergreifend bewerben. Die Pilotphase startet im kommenden Wintersemester am 1. Oktober.

„Licht aus“ in der Barmenia Hauptverwaltung

Die Wuppertaler Hauptverwaltung der Barmenia Versicherungen blieb am vergangenen Samstag von 20.30 bis 21.30 Uhr vollkommen unbeleuchtet. Dies nicht etwa, weil die Stromversorgung zusammengebrochen war – der Versicherer nahm an der globalen „Earth Hour“ (Erd-Stunde) teil.

Die „dunkle Stunde“ fand weltweit zum elften Mal statt und entstand als Umweltkampagne des World Wide Fund For Nature (WWF). Das vorrangige Ziel dabei ist, auf die Thematik der Emissionsreduzierung aufmerksam zu machen und diesen Prozess voranzutreiben, teilte das Unternehmen mit.

Mit Hilfe eines optimierten Umweltmanagements spare die Barmenia jährlich vier Millionen Kilogramm CO2 ein. Sie wurde daher im Jahr 2016 als CO2-klimaneutral ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung zur „Earth Hour“. Das schaffte der Konzern unter anderem mit dem Austausch von Glühlampen auf LED-Technologie, dem Umstellen von Fernwärme auf Ökostrom und durch das Einrichten einer papierlosen Verwaltung.

Würzburger schmierte Pausenbrote

Zum zweiten Mal unterstützte die Würzburger Versicherungs-AG den Würzburger Kindertafel e.V. Dafür spendete der Versicherer nicht nur wie vor zwei Jahren 2.500 Euro (VersicherungsJournal 3.8.2015). Freiwillige Helfer – Mitarbeiter des Unternehmens – schmierten zudem an zwei Tagen Pausenbrote für bedürftige Kinder.

Die Würzburger Kindertafel will den Kindern in Würzburg und Umgebung eine gesunde Ernährung in der Schule ermöglichen. Deshalb können Schullehrer der Initiative jeden Tag mitteilen, wie viele Vesperpakete mit Brot und Obst sie für ihre Klassen benötigen. Sie bekommen diese dann pünktlich zum Schulbeginn geliefert, heißt es in der Pressemitteilung zum Projekt.

Mitarbeiter des Versicherers belegen Pausenbrote für eine Aktion der Würzburger Kindertafel (Bild: Würzburger)

LVM-Verein sammelte Spenden in Rekordhöhe

Am 14. März fand die diesjährige Mitgliederversammlung des LVM Helfen verbindet Menschen e.V., eines öffentlichen Spendenvereins des LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. statt. Der Vereins-Vorstandsvorsitzende Dr. Achim Kramer berichtete dabei über die Spendenbereitschaft und das persönliche Engagement der 1.648 Vereinsmitglieder.

166.406 Euro sind im Jahr 2016 zusammengekommen. Das sind über 45.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Dem Verein sei insbesondere die Sicherung der Nachhaltigkeit in den Projekten wichtig. Projekte, die einmal gefördert wurden, sollen auch fortgesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Augenmerk liegt auf Katastrophen- und Flüchtlingshilfe

Ein zentrales Anliegen des Vereins sei die Unterstützung nach Naturkatastrophen. Neben dem Wiederaufbau einer Schule in Ecuador nach der schweren Erdbebenserie im April habe er auch in Nepal bei dem Aufbau mehrerer Schulen und eines Kinderheimes geholfen.

Seit 2015 sei auch die Flüchtlingshilfe ein Schwerpunkt der Fördertätigkeit. Der Verein stelle zum Beispiel Laptops bereit, die den Geflüchteten beim Erlernen der deutschen Sprache helfen. In Zukunft wolle sich die Spendeninitiative verstärkt auf die Fluchtursachen fokussieren, heißt es aus dem Unternehmen. Vorstellbar sei beispielsweise der Bau einer Schule in Uganda.

Vergangenes Jahr hat der Förderverein sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert (VersicherungsJournal 31.8.2016).