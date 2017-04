Dialog trotzt dem Trend

12.4.2017 – Entgegen dem Trend auf dem deutschen Lebensversicherungs-Markt konnte die Dialog Lebensversicherungs-AG im Berichtsjahr 2016 hinsichtlich der gebuchten Bruttobeiträge ein deutliches Plus verzeichnen. Auch sonst kann der Versicherer ein kontinuierliches Bestandswachstum vorweisen, allerdings nicht in den Bereich Erwerbsunfähigkeit und Pflegerente. In letzterem Bereich hat der Versicherer das Neugeschäft zum Jahresende 2016 eingestellt.

Michael Stille, Vorstandsvorsitzender der Dialog Lebensversicherungs-AG, berichtete gestern auf der Bilanzpressekonferenz, dass die Dialog ihre Erfolgsstory weiter fortschreiben könne – und belegte dies mit Zahlen.

Der Maklerversicherer erzielte bei den Versicherungsverträgen von 2015 auf 2016 ein Wachstum um 5,3 Prozent auf insgesamt 461.543 Versicherungsverträge. Die Versicherungssumme des Gesamtbestandes belief sich Ende letzten Jahres auf 54.808,7 Millionen Euro, ein Plus von 9,5 Prozent im Vergleich zu 2015.

Und auch die laufenden Beiträge des Gesamtbestandes erhöhten sich um 3,7 Prozent, nämlich von 273,8 Millionen Euro 2015 auf 283,8 Millionen Euro in 2016. Die gebuchten Beiträge stiegen gegenüber 2015 in 2016 um 4,6 Prozent auf 281,8 Millionen Euro.

Im Vergleich dazu: Laut den Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) nahm das Beitragsaufkommen im deutschen Lebensversicherungs-Markt, ohne Berücksichtigung der Pensionskassen und Pensionsfonds, dagegen um 1,5 Prozent ab (VersicherungsJournal 28.3.2017).

Mehr Neuverträge, weniger Beiträge aus Neugeschäft

Hinsichtlich des Neugeschäfts steigerte die Dialog, die sich auf biometrische Risiken spezialisiert hat, letztes Jahr die Anzahl der Versicherungsverträge auf 46.233 Policen – ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber 2015.

Die Versicherungssumme dieser 2016 policierten Verträge belief sich auf 7.933,1 Millionen Euro, 10,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Zeitgleich reduzierten sich jedoch die Beitragseinnahmen des Neugeschäfts um 15,7 Prozent auf 26,4 Millionen Euro.

Dies begründete Michael Stille mit der Absenkung der Prämien für die zum 1. April 2016 neu eingeführten Produkte, bei der die Differenz zwischen der Brutto- und der Nettoprämie „deutlich verringert wurde“. Insbesondere im Hautgeschäftsfeld der Dialog, den Risikolebens-Versicherungen, gab es diesbezüglich entsprechende Auswirkungen.

Zwar gab es hier einen Anstieg um 3,4 Prozent auf 43.799 in 2016 neu policierte Verträge, die mit einer Versicherungssumme von insgesamt 7.531,6 Millionen Euro 10,0 Prozent über dem Neugeschäft von 2015 lagen. Doch die laufenden Beiträge für das Neugeschäft reduzierten sich um 17,1 Prozent – und zwar von 29,3 Millionen Euro in 2015 auf 24,3 Millionen Euro in 2016.

Überdurchschnittliche Versicherungssummen

Wie Stille mitteilte, sank infolge der Prämienreduktion „der Marktanteil der Dialog in der Risikoversicherung bezogen auf den laufenden Bruttobeitrag von 8,25 Prozent auf 7,09 Prozent“ im Maklergeschäft. Anders hingegen bei der Gesamt-Versicherungssumme des Neugeschäfts: hier erreicht die Dialog einen Marktanteil im Maklergeschäft von 10,44 Prozent in 2016 – 2015 waren es 10,19 Prozent.

Dialog-Vorstand (v.l.n.r.): Edgar Hütten, Nora Gürtler und Michael Stille (Bild: Zwick)

Dem Dialog-Vorstandschef zufolge lag die durchschnittliche Versicherungssumme einer Risikoversicherungs-Police in 2016 bei der Dialog bei 170.298 Euro, das sind 10.136 Euro mehr als noch in 2015 und 38.758 Euro mehr als im Marktdurchschnitt in Deutschland, der 131.540 Euro betrug.

Während die Dialog um 3,4 Prozent bei der Anzahl der policierten Risikoversicherungen zulegen konnte, gab es laut GDV bei allen Lebensversicherern beim Neugeschäft ein Minus von 3,3 Prozent auf 537.612 Verträge.

Positive Geschäftsentwicklung bei Berufsunfähigkeits-Versicherungen

Im Gegensatz zum Berichtsjahr 2015 (VersicherungsJournal 15.4.2016) gab es bei der Geschäftsentwicklung bezüglich der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen Positives zu vermelden.

Zum einen konnte der Bestand der BU-Versicherungen von 1.722 Verträgen in 2015 auf 2.177 Verträge in 2016 und damit um 22,9 Prozent gesteigert werden. Die Versicherungssumme stieg um 25,4 Prozent auf 371,6 Millionen Euro.

Zum anderen erzielte die Dialog bei den laufenden BU-Prämien mit 1,84 Millionen Euro für das Berichtsjahr 2016 ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und das trotz der Prämienreduzierung bei den angebotenen Produkten. Im Berichtsjahr 2015 lagen die laufenden Beiträge noch um 18 Prozent unter dem Wert von 2014.

Enttäuschung bei den Erwerbsunfähigkeits- und Pflegeversicherungen

Etwas anders stellt sich die Situation bei der Erwerbsunfähigkeits-Versicherung dar. Hier „verharrten die Verkaufszahlen noch auf bescheidenem Niveau“, erläuterte Stille für das Berichtsjahr 2016. Eine ähnliche Aussage hatte er bereits für das Berichtsjahr 2015 getroffen.

„Dennoch“, so die Mitteilung des Vorstandsvorsitzenden, „halten wir das Konzept vor allem in Kontext mit der integralen Arbeitskraftsicherung für richtig und werden unsere Erwerbsunfähigkeits-Versicherung ‚SEU-protect‘ auch weiterhin promoten.“

Dies gilt jedoch nicht für die Pflegeversicherung. Die Erwartungen, die der Versicherer in das Pflegeversicherungs-Geschäft gesetzt hat, wurden nicht erfüllt. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen habe sich die Dialog daher entschlossen, das Neugeschäft zum 31. Dezember 2016 einzustellen.

Dialog führt 15,7 Millionen Euro an Generali ab

Edgar Hütten, Vorstand der Dialog, nannte detaillierte Bilanzdaten der Dialog. So betrug der Rohüberschuss letztes Jahr 175,3 Millionen Euro und damit 2,7 Prozent mehr als in 2015. Die Versicherungsnehmer erhielten laut Hütten hinsichtlich der Überschussbeteiligung eine Direktgutschrift von 129,3 (2015: 123,6) Millionen Euro.

„Die Verzinsung der angesammelten Überschussguthaben betrug 2016 3,0 Prozent“, so Hütten. Für 2017 wird nach Angaben des Vorstandes mit einer Verzinsung von 2,6 Prozent gerechnet, was der Kapitalmarktsituation geschuldet sei.

Die Kapitalanlagen erhöhten sich um 10,2 Prozent auf 632,7 Millionen Euro. Die Verwaltungskosten konnten mit 7,0 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Insgesamt schloss der Maklerversicherer das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresergebnis von 15,7 Millionen Euro ab, das an die Generali Deutschland AG abgeführt wird – 2015 waren es noch 8,3 Millionen Euro.

Mehr Details zur Geschäftsentwicklung können im Geschäftsbericht 2016 nachgelesen werden, der demnächst als PDF-Dokument auf dieser Internetseite heruntergeladen werden kann.