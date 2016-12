Deutsche Bank bremst Zurich

9.12.2016 – Die Neustrukturierung beim Vertriebspartner Deutsche Bank schlägt sich bei der Zurich Gruppe Deutschland 2016 in einem Rückgang der Beiträge, speziell des Einmalbeitragsgeschäfts, nieder. Beim Ergebnis sei man vorangekommen, berichtete Vorstandschef . Ebenso bei den vielen Modernisierungs-Projekten, die ab 2017 weit gehend automatisierte verarbeitete Sach-Tarife für Privatkunden möglich machen.

Für den neuen Vorstandschef der Zürich Beteiligungs-AG (Deutschland) hat sich 2016 „vieles bei der Zurich ins Positive entwickelt“ (VersicherungsJournal 1.3.2016, 29.4.2016).

Marcus Nagel (Bild: Lier)

„Die Effizienzsteigerungen waren ein Schwerpunkt und in der Sachversicherung, wo wir im Vorjahr sehr gelitten haben, sind wir nun gut unterwegs“, sagte Marcus Nagel am Mittwochabend vor Journalisten.

Neues Leben-Produkt

Die nur von der Zurich-Gruppe verwendete Gewinngröße BOP (Business Operating Profit) erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2016 um 19,4 Prozent auf 222 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr erwartet Nagel insgesamt ein höheres Ergebnis. Positiv dazu bei trug die Verringerung der Schaden- und Kostenquote auf 97,8 (Vorjahr: 101,2) Prozent (alle Zahlen per Ende September).

Das Beitragsaufkommen der gesamten Gruppe wird allerdings schrumpfen. Per Ende September waren es nur 4,72 (5,16) Milliarden Euro, was an einem um 36 Prozent auf 688 Millionen Euro rückläufigen Einmalbeitragsgeschäft liegt. Die Umbrüche beim Vertriebspartner Deutsche-Bank-Konzern macht Nagel für den Rückgang verantwortlich. Dennoch: „Die Deutsche Bank bleibt aber ein wichtiger Partner“, sagte er.

Die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG wird zu Jahresbeginn mit „VarioInvest“ ein neues Garantiemodell für alle drei Schichten der Altersvorsorge anbieten. „Dabei werden wir wieder stärker das Asset-Management übernehmen“, so Nagel. Dieses lag bisher stark bei der Deutschen Bank.

Kein Verkauf, eher Kooperation

In den ersten drei Quartalen 2016 sank das Beitragsaufkommen in Leben auf 2,74 (3,13) Milliarden Euro. Die Überschussbeteiligung für 2017 wird auf 2,1 (2,3) Prozent bzw. inklusive Schlussgewinnanteile auf 2,7 (2,95) Prozent weiter abgesenkt.

Die Zurich hatte sich bereits früh weit gehend aus dem Geschäft mit klassischen Garantieprodukten zurückgezogen (VersicherungsJournal 22.10.2015). Verkaufen oder in einen aktiven Run-off will Nagel diesen Bestand aber nicht geben. Er würde „eher Partnerschaften mit anderen Lebensversicherern eingehen“.

Zum Ende des dritten Quartals 2016 lag die Solvency-ll-Quote in Leben ungestützt bei 152 Prozent. Nur das Volatilitäts-Adjustments werde in Anspruch genommen. Nagel will mit diesem Solva-Wert trotz Bedenken der Aufsicht hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Quoten auch vertrieblich werben.

„Das ist ein öffentliches Maß. Warum sollen wir dies nicht einsetzen, schließlich haben wir lange daran gearbeitet. Es ist aber nicht die einzige Kennzahl, die man sich anschauen sollte“, so Nagel weiter (VersicherungsJournal 27.10.2016).

Mehr Automatisierung

Die weit gehende Digitalisierungsstrategie des Konzerns wird sich ab 2017 in Produkten und Prozessen zeigen. „Wir haben eine komplett neue Produktionsstraße aufgesetzt und steigern damit die Dunkelverarbeitung von 15 auf 75 Prozent“, sagte Nagel. 90 Millionen Euro wurden dafür investiert.

Die Automatisierung umfasst den gesamten Prozess vom Antrag bis zur Schadenabwicklung und setzt auf der Guidewire-Technik auf. Ersetzt wird mit der neuen Produktlinie das bisherige „Multiplus“ (VersicherungsJournal 11.5.2011). „Das Produktkonzept haben wird erhalten, aber von der Umsetzung, der Abwicklung und auch den Rabattmöglichkeiten deutlich vereinfacht“, so Nagel. So werde es beispielsweise nur noch zehn Rabattmöglichkeiten geben.

Bis 2019 werde damit die Kostenquote von aktuell „deutlich zu hohen 32 Prozent“ um vier Prozentpunkte sinken. Im zweiten Schritt werden die Kraftfahrtversicherung und dann das gewerbliche Geschäft umgestellt.

Bis 2019 will die Gruppe ihre fünf Standorte auf zwei vermindern. In Köln entsteht ein Neubau, in Frankfurt stehe man kurz vor der Unterschrift über ein Gebäude in der Nähe zur Messe, so Nagel.