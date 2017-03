Deutsche Allianz wächst massiv in der Lebensversicherung

10.3.2017 – Bei der Digitalisierung und beim Umbau zu einer kundenzentrierten Organisation hat die Allianz Deutschland im Geschäftsjahr 2016 nach eigener Einschätzung große Fortschritte gemacht und damit ein starkes Wachstum in allen Vertriebskanälen und allen Sparten generiert. Das operative Ergebnis ging allerdings zurück, und in manchen Bereichen besteht auch noch Handlungsbedarf, wie bei der Vorstellung des Jahresergebnisses deutlich wurde.

„Das erfolgreichste Jahr unserer Ausschließlichkeits-Organisation“, „Jeder dritte neu in die Altersvorsorge investierte Euro wird Allianz Leben anvertraut“ oder „aus dem Stand heraus Marktführer bei Telematik-Tarifen“: Mit Superlativen geizte Dr. Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG, bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse 2016 wahrlich nicht.

Manfred Knof (Bild: Müller)

Die treibende Kraft, die diese positiven Entwicklungen bewirkt haben, sind aus seiner Sicht ganz klar „unsere stärkere Ausrichtung auf den Kunden und dessen Bedürfnisse“ und die neuen Produkte.

Der Umbau zu einer kundenzentrierten Organisation und die umfassende Digitalisierung der Prozesse, in die im vergangenen Jahr 155 Millionen Euro investiert wurden (VersicherungsJournal 27.2.2015, 24.9.2014), zahle sich somit wirtschaftlich aus.

Ausschließlichkeit erzielte 2016 die höchste Vertriebsleistung je Verkäufer

Dies nicht zuletzt für die hauseigene Vertriebsorganisation. Nach dem Ausbau der digitalen Agentur (VersicherungsJournal 11.6.2015) sowie des interaktiven Beratungsprozesses habe die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG ihre Gesamtvertriebsleistung 2016 um 7,8 Prozent gesteigert und damit die bisher „höchste Vertriebsleistung je Verkäufer in der Ausschließlichkeits-Organisation“ erzielt, lobte Knof.

Nach Geschäftssegmenten konnten die Allianz-Vertreter das Neugeschäft in der Sachversicherung um 3,5 Prozent steigern, in der Lebensversicherung um 8,9 Prozent und in der Krankenversicherung um 7,4 Prozent, ergänzte Finanzvorstand Burkhard Keese. Prozentual noch höher war allerdings der Neugeschäfts-Zuwachs bei den Maklern.

Steigende Attraktivität der Allianz auch für Makler und den Bankvertrieb

Bei ihnen legte das Neugeschäft in der Sachversicherung um 19,1 Prozent zu, in der Lebensversicherung um 28,7 Prozent und in der Krankenversicherung um 5,1 Prozent. Die entsprechenden Zuwächse im Bankenvertrieb lauten 1,8 Prozent, 16,5 Prozent und 3,2 Prozent.

Aus Sicht von Knof ist das ein Beweis dafür, dass die Allianz für diese Vertriebspartner immer attraktiver wird. Zugleich erinnerte er daran mit, dass zu den Bank-Vertriebspartnern ab Jahresbeginn 2018 auch die Hypovereinsbank (Unicredit Bank AG) zählen wird (VersicherungsJournal 14.10.2016).

Sach-Umsatz legte erstmals seit 2007 wieder stärker zu als im Markt

Anfang 2017 war bereits die Santander Consumer Bank AG zu den schon traditionellen Partnern Commerzbank AG, Genossenschaftsbanken in Bayern sowie der Noch-Tochter Oldenburgische Landesbank AG (OLB) hinzugestoßen. An der langjährigen Vertriebsvereinbarung mit letzterer würde sich durch einen Verkauf dieses Instituts nichts ändern, wurde klargestellt.

Zu den Erfolgen 2016 zählte Keese auch, dass in der Sachversicherung (ohne Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung) der Umsatz 2016 nach einem Plus von 3,2 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro erstmals seit 2007 wieder prozentual stärker zulegte als im Gesamtmarkt. Mit 596.000 Neustücken bei 587.000 stornierten Verträgen habe der Bestandsabrieb früher als erwartet gestoppt werden können.

Beitragseinnahmen in Leben wuchsen um 21,1 Prozent

Die Betragseinnahmen in der Lebensversicherung wuchsen um 6,4 Prozent auf 18,9 Milliarden an. Das Neugeschäft legte laut Keese um 21,1 Prozent zu, der Marktanteil stieg von 27 auf 31 Prozent – und inzwischen wählten nahezu 90 Prozent der Kunden Produkte mit neuen Garantiekonzepten.

Burkhard Keese (Bild: Müller)

In der Krankenversicherung stiegen die Beiträge um ein Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Bei letzterer waren Ende 2016 rund 2,6 Millionen Personen versichert und damit 29.000 mehr als im 2015.

Die Zahl der Vollversicherten ging allerdings weiter um rund 10.000 zurück, wie das für diesen Bereich zuständige Vorstandsmitglied Dr. Birgit König mitteilte. Allerdings wurde das Neugeschäftsplus von 8,4 Prozent durch eine höhere Nachfrage sowohl bei Zusatz- als auch bei Vollversicherungen erzielt.

Mehr Großschäden ließen das operative Ergebnis sinken

Insgesamt legte die Zahl der Kunden bei der Allianz Deutschland um gut 66.000 auf 20,4 Millionen zu. Die Auszahlungen an sie erhöhten sich von 18,8 Milliarden auf 20,6 Milliarden Euro.

Das gesamte operative Ergebnis verminderte sich um 5,5 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Ursächlich dafür waren laut Finanzchef Keese hauptsächlich mehr Großschäden in der Sachversicherung, wodurch die Schaden-Kosten-Quote dort von 91,9 auf 92,6 Prozent anstieg und das operative Ergebnis um 7,8 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro sank.

Kapitalanlageergebnis sorgte für Ausgleich

In der Krankenversicherung schrumpfte das Ergebnis allerdings noch weit stärker um 21,4 Prozent auf 168 Millionen Euro, während es sich in der Lebensversicherung leicht um 0,3 Prozent auf fast 1,3 Milliarden Euro verbesserte. Das Jahresergebnis der Allianz Deutschland AG stieg um 12,4 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro an.

Dafür sorgte das Ergebnis aus den um 7,3 Prozent auf 284,1 Milliarden Euro gestiegenen Kapitalanlagen im Versicherungsgeschäft, das sich um 7,2 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro erhöhte. Dazu trugen allerdings auch Einmaleffekte aus Portfolio-Umschichtungen bei, wie erläutert wurde.

Noch Aufholbedarf in der Kraftfahrtversicherung

Bei aller Freude über die im Berichtsjahr erzielten Fortschritte bei der Digitalisierung und in der Produktentwicklung verkennt die Vorstandsriege der Allianz Deutschland nach eigenem Bekunden aber nicht, dass es durchaus auch noch Bereiche gibt, die nach Knofs Worten jetzt „systematisch angegangen“ werden sollen. Dazu zählt die Kfz-Versicherung.

Dort legte die Zahl der versicherten Fahrzeuge im Bestand den Angaben zufolge im Berichtsjahr um rund 50.000 auf 8,3 Millionen zu. Von der einstigen Marktführerschaft in diesem Bereich, die sie gerne zurückgewinnen würde, ist die Allianz Deutschland damit jedoch noch ein gutes Stück entfernt.