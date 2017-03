Der strategische Umbau prägt bei der Nürnberger das Jahr 2016

30.3.2017 – Insbesondere der Wegfall eines negativen Effekts bei der Steuerbelastung ließ das Konzernergebnis der Nürnberger Versicherungsgruppe 2016 spürbar steigen. Neugeschäft, Beitragseinnahmen und vor allem das Kapitalanlageergebnis waren im Berichtsjahr jedoch rückläufig. Die Aufwendungen gingen aber ebenfalls zurück.

Der 2016 eingeführte Online-Direktvertrieb (VersicherungsJournal 7.12.2015) ist laut Dr. Arnim Zitzmann keine Konkurrenz zu den traditionellen Vertriebswegen, sondern „einfach ein weiterer Zugang zum Kunden“ neben der Ausschließlichkeit mit General- und Familienschutz-Agenturen, den Autohäusern sowie den freien Vermittlern. Dies betont der Chef des Nürnberger-Konzerns gleich zu Beginn des aktuellen Geschäftsberichts.

Der ist insgesamt stark von der im Berichtsjahr entwickelten „Zukunftsstrategie“ geprägt. „Unsere Unabhängigkeit ist der entscheidende Faktor“, um schnell auf die sich wandelnden Erfordernisse der Kunden und Vermittler reagieren zu können, stellt Zitzmann hier die Prioritäten klar.

Sortiment an Leben-Produkten „deutlich gestrafft“

Sämtliche Aktivitäten zur Verbesserung der Servicequalität für die Vermittler und die Kunden, die allen Nürnberger-Mitarbeitern Ende 2016 bei der Veranstaltung „Nürnberger Perspektiven“ vorgestellt worden sein, stünden unter der Prämisse „einfach, klar, unkompliziert“. Die Unternehmenskultur, „die sich gerade zeitgemäß hin zu mehr Transparenz und Klarheit entwickelt“, unterstütze diesen Weg.

Mit Blick auf die Produktpolitik verwies Zitzmann darauf, dass das Sortiment an Lebensversicherungs-Produkten zum Jahresbeginn 2017 „deutlich gestrafft und fokussiert“ wurde. Im Mittelpunkt stünden künftig Angebote zur Absicherung biometrischer Risiken und im Altersvorsorgebereich solche, „die überwiegend investmentorientiert sind“.

Rückkehr zur HGB-Rechnungslegung

Zum Zahlenwerk des Geschäftsberichts wird darauf verwiesen, das mit dem Wechsel der Nürnberger Beteiligungs-AG in den Freiverkehr die Pflicht zur Konzern-Rechnungslegung nach IFRS entfiel. Der Konzernabschluss 2016 wurde daher wieder nach den HGB-Vorschriften erstellt, die Vergleichswerte des Vorjahres (VersicherungsJournal 22.3.2016) wurden entsprechend angepasst.

Der Umsatz des Gesamtkonzerns, zu dem auch die Fürst Fugger Privatbank AG gehört, ging im Berichtsjahr danach um 5,2 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro zurück. Die über alle Versicherungszweige hinweg gebuchten Bruttobeiträge sanken leicht von 3,36 auf 3,34 Milliarden Euro.

Weniger Verträge im Bestand

Von den verdienten Prämien für eigene Rechnung, die insgesamt von 3,13 auf 3,12 Milliarden Euro sanken, entfielen 2,61 Milliarden Euro auf die Lebens- und die Krankenversicherung. 2015 waren es 2,63 Milliarden Euro gewesen.

In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen sie von 503,3 auf 507,3 Millionen Euro. Die Zahl der Versicherungsverträge im Bestand insgesamt verminderte sich von 5,9 auf 5,7 Millionen.

Versicherungsleistungen gehen ebenfalls zurück

Den Beitragseinnahmen standen im Berichtsjahr Versicherungsleistungen für eigene Rechnung in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro gegenüber. 2015 hatten sie 3,84 Milliarden Euro betragen.

Der Rückgang, der hauptsächlich durch die von 3,52 Milliarden auf 3,18 Milliarden Euro gesunkenen Aufwendungen in der Lebens- und Krankenversicherung bewirkt wurde, ist laut Geschäftsbericht vor allem durch reduzierte Zuführungen zur Deckungsrückstellung der fondsgebundenen Lebensversicherung bedingt. Die Zuführung zur Zinszusatzreserve ging ebenfalls zurück.

Rückgang auch bei den Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb

Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb reduzierten sich gleichzeitig deutlich von 540,8 auf 494,9 Millionen Euro, wozu die von 417 Millionen auf 374,5 Millionen Euro gesunkenen Abschlussaufwendungen den Hauptteil beitrugen.

Von den gesamten Aufwendungen entfielen noch 337,3 Millionen Euro – nach 379,8 Millionen Euro 2015 – auf die Lebens- und Krankenversicherung. Stark rückläufig war allerdings auch das gesamte Kapitalanlageergebnis. Es sank von 866,7 auf 693,3 Millionen Euro.

Gemischte Erwartungen für 2017

Unter dem Strich stand dennoch ein von 48,6 auf 59,3 Millionen erhöhtes Konzernergebnis. Nach dem Wegfall eines Sondereffekts war allerdings auch die Steuerbelastung mit 28,7 Millionen Euro um acht Millionen Euro geringer als 2015.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird im Chancen- und Prognosebericht eine Größenordnung von 55 Millionen Euro angepeilt. „Erhebliche Rückgänge“ werden allerdings sowohl beim Segmentergebnis in der Lebens- als auch in der Krankenversicherung erwartet.

Mit Blick auf das Neugeschäft werden in der Schaden- und Unfallversicherung „relevante Produktionssteigerungen in allen Sparten“ unterstellt und in der Krankenversicherung eine „leichte Steigerung. In der Lebensversicherung wird dagegen mit einem „spürbaren Rückgang“ aufgrund geringerer Einmalbeiträge gerechnet.

Neugeschäftsentwicklung 2016 lässt Vorsicht ratsam erscheinen

Im Berichtsjahr war das gesamte Neugeschäft des Konzerns mit Neu- und Mehrbeiträgen von 496,1 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 511,4 Millionen Euro geblieben. In der Lebensversicherung sanken sie von 416,1 auf 401,6 Millionen Euro, wobei sie bei den Einmalbeiträgen um 0,2 Prozent und bei Verträgen mit laufenden Beiträgen um 8,2 Prozent sanken.

Zurückgeführt wird dieser Rückgang auf die Folgen der Umsetzung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes im Hinblick auf die Vergütungsvereinbarungen mit Vertriebspartnern. In der Krankenversicherung nahmen die Neubeiträge aufgrund der positiven Entwicklung bei den Zusatzversicherungen dagegen von acht auf 8,4 Millionen Euro zu.

In der Schaden- und Unfallversicherung verminderten sich die Neubeiträge um1,2 Prozent auf 86,1 Millionen Euro. Hier war aufgrund der begonnenen Optimierung im Vertrieb eigentlich schon im Berichtsjahr über alle Sparten hinweg eine deutlich höhere Steigerung erwartet worden, wie angemerkt wird.

Weitere Details zur Geschäftsentwicklung 2016 finden sich im aktuellen Konzerngeschäftsbericht der Nürnberger, der auf dieser Internetseite zum Download zur Verfügung steht.