Der GDV gibt neuen Präsidenten bekannt

10.4.2017 – Dr. Wolfgang Weiler wird im September neuer Präsident des GDV. Thomas Wang wurde zum 1. April in die Geschäftsleitung der Funk Gruppe berufen. Hier leitet er unter anderem die Geschäftsinteressen der Gruppe in Österreich. Zum 1. Juni wird Petra Hofmann in den Vorstand der Münchener und Magdeburger Agrarversicherung eintreten. Sie übernimmt das Ressort Betrieb und Schadeninnendienst.

Mit Wirkung zum 27. September wird Dr. Wolfgang Weiler neuer Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Das teilte der Verband heute in einer Pressemeldung mit.

Wolfgang Weiler (Bild: Huk-Coburg)

Der Betriebswirt ist seit 2009 Sprecher der Vorstände der Huk-Coburg Versicherungsgruppe (VersicherungsJournal 15.10.2008) und Vorsitzender der Aufsichtsräte der Huk-Coburg Rechtsschutz-Versicherung und der Huk24 AG. Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe ist Weiler seit 1989. Zum 31. Juli wird er altersbedingt aus dem Konzern ausscheiden (VersicherungsJournal 20.12.2016).

Weiler ist seit 2012 im Präsidium des GDV. Im gleichen Jahr wurde auch der aktuelle Präsident, Dr. Alexander Erdland, zum Verbandschef ernannt (VersicherungsJournal 15.11.2012). Dass 2017 Erdlands letzte Amtsperiode werden wird, hat der GDV bereits im November des vergangenen Jahres mitgeteilt (VersicherungsJournal 23.11.2016).

Funk holte langjährigen Mitarbeiter in den Vorstand

Seit April verstärkt Thomas Wang die Geschäftsleitung der Funk Gruppe GmbH. In dieser Funktion verantwortet der Betriebswirt die Geschäftsinteressen der Gruppe in Österreich sowie der mittel- und osteuropäische Länder und Asien, heißt es in einer Pressemitteilung zur Personalie.

Der 45-Jährige arbeitet seit über 20 Jahren für Funk. Im Jahr 1996 startete er seine Tätigkeit als Assistent der Funk-Geschäftsführung. Vier Jahre später war er als Leiter Risk Consulting für den Ausbau des Risikomanagements zuständig.

Thomas Wang (Bild: Funk)

2002 wechselte Wang als Geschäftsführer zur österreichischen Funk Tochter, Funk International Austria GmbH, bei der er zehn Jahre später Mitgesellschafter wurde.

Agrarversicherer erweitert Vorstand

Ab dem 1. Juni wird mit Petra Hofmann der Vorstand der Münchener und Magdeburger Agrarversicherung AG (MM Agrar) erweitert. Wie der Versicherer in einer Pressemeldung mitteilte, wird sie für das Ressort Betrieb und Schadeninnendienst zuständig sein.

Die 42-Jährige ist seit 1993 bei der Allianz Versicherungs-AG – zu der die MM Agrar gehört – tätig. Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der Bayerischen Versicherungsbank AG, die 2002 an die Allianz veräußert wurde (VersicherungsJournal 18.1.2002).

Seither hatte Hofmann diverse Führungspositionen in der Allianz Versicherungs-AG, der BKK Allianz und der Allianz Deutschland AG inne.

Petra Hofmann (Bild: MM Agrar)

Ab Juni vierköpfiger Vorstand

Sie übernimmt das Ressort von Dr. Siegmund Prummer, der weiterhin für den Schadenaußendienst verantwortlich bleiben wird und ab Juni zusätzlich den Bereich Vertrieb leitet.

Aktuell liegen die Aufgaben des Vertriebsvorstands noch beim Vorstandsvorsitzenden Peter Buchhierl. Er bleibt weiterhin Vorstandschef, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals aus dem Konzern.

Damit besteht der Vorstand der MM Agrar ab Juni aus Peter Buchhierl, Dr. Sigmund Prummer, Rainer Furkert und Petra Hofmann.