Debeka gibt Gas

3.3.2017 – Entgegen dem Branchentrend hat die Debeka Kranken 2016 wieder mehr Vollversicherte akquiriert. Die Gruppe buchte wegen des Verzichts auf Einmalbeitragsgeschäft aber etwas weniger Prämie. In Kürze startet die Debeka mit zwei Wettbewerbern ein Vergleichsportal, wie auf der Jahrespressekonferenz mitgeteilt wurde.

Um einen „Beitrag zu mehr Transparenz im Markt der Vergleichsportale für die private Krankenversicherung“ zu leisten, startet der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. das Online-Vergleichsportal „KV Fuchs“.

An dem Portal, das in Kürze online geht, beteiligen sich zudem die Concordia Krankenversicherungs-AG und die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG. Entwickelt wurde die Plattform von der KVpro.de GmbH.

Roland Weber (Bild: Lier)

Ohne finanzielle Interessen

„KV Fux wird kein Maklerportal“, sagte Debeka-Vorstandschef Uwe Laue in der Jahrespressekonferenz. „Im Gegensatz zu anderen Vergleichsportalen wird das neue Portal ohne finanzielle Interessen im Hinblick auf Vertragsabschlüsse betreiben.“

Ohne personenbezogene Daten nennen zu müssen, sollen sich Interessierte über die Tarife von 30 Anbietern, die rund 98 Prozent des Marktes ausmachen, kostenlos informieren können, wurde weiter mitgeteilt.

Der Rechenkern orientiere sich an den Vorgaben, die eine renommierte Verbraucherschutz-Zeitschrift bei ihren Tests setze, sagte Debeka-Kranken-Chef Roland Weber.

Das Portal ist für weitere Gesellschafter offen. Dem Vernehmen nach liegen die Kosten für die Erstellung des Portals unter einer Million Euro und die Betriebskosten bei weniger als einer halben Million Euro.

Neue Produkte zahlen sich aus

Für die Gruppe war 2016 mit 663.000 Neuverträgen (plus 3,3 Prozent) über alle Sparten ein außerordentlich gutes Vertriebsjahr, so Laue. Er führt den Zuwachs auf die zur Jahresmitte begonnene Produktoffensive mit neuen Tarifen in der Lebens- (VersicherungsJournal 1.7.2016) sowie in der Sach-, Unfall- und Kraftfahrtversicherung zurück. Der Vertragsbestand wuchs damit um 0,9 Prozent auf 17,8 Millionen Verträge.

Anders als die Branche, die 2016 nochmals 17.300 Vollversicherte verlor (VersicherungsJournal 26.1.2017), ist die Debeka 2016 erneut um netto 33.000 Vollversicherte gewachsen – das dürfte wieder der höchste Nettozuwachs sein.

Da man in der Lebensversicherung das Einmalbeitragsgeschäft nochmals zurückgenommen habe, gingen die Beitragseinnahmen insgesamt leicht um 0,3 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro zurück.

Uwe Laue (Bild: Lier)

In der Krankenversicherung gab es – allein aus Neugeschäft – ein Plus von 1,3 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro Prämie und in der Sachversicherung eine Steigerung um 5,5 Prozent auf 845,9 Millionen Euro. Für die Sachversicherung wird eine Combined Ratio von 82,6 Prozent genannt.

Nur wenig versilbert

Aus den Kapitalanlagen von 88 Milliarden Euro wurden 3,5 Milliarden Euro Ertrag (plus 3,3 Prozent) erzielt. Der Zinszusatzreserve (ZZR) in Leben wurden mehr als eine Milliarde Euro zugeführt, so dass sie nun über drei Milliarden Euro ausmacht.

„Bisher ist es uns gelungen, auf die Auflösung von Bewertungsreserven zur Finanzierung der ZZR zu verzichten. Nur im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von Wertpapieren haben wir in einem sehr geringen Umfang Bewertungsreserven aufgelöst“, so Laue. Dies zeige sich an der Nettoverzinsung von 4,1 Prozent, die nur leicht höher als die laufende Durchschnittsverzinsung mit 4,0 Prozent sei.

2016 nahm die Zahl der Mitarbeiter um 220 auf 16.352 Beschäftigte ab. „Wir forcieren keinen Personalabbau“, so Laue. Das Problem: Abseits der Ballungsgebiete findet der Versicherer nicht ausreichend Nachwuchs für ausscheidende Mitarbeiter.

Optimistische Ziele…

Für 2017 rechnet Laue mit einem starken Wachstum der Gruppe auf erstmals mehr als zehn Milliarden Euro Beitrag. Für die Krankenversicherung erwartet er ein stabiles Neugeschäft auf dem Niveau von 2016. „Die ersten beiden Monate sind gut gestartet“, sagte er.

In Kranken könnten die Beitragseinnahmen wegen der Beitragsanpassungen (VersicherungsJournal 18.11.2016) erstmals über die sechs Milliarden-Hürde überschreiten.

Für den Lebensversicherer kalkuliert er mit 3,4 bis 3,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen, nachdem der Beitragsabrieb bei den Einmalbeiträgen gestoppt sei. 2016 belief sich das Aufkommen hier auf 3,4 Milliarden (minus 3,8 Prozent).

…für 2017

Die Schaden- und Unfallversicherung soll weiterhin schneller als die Branche wachsen und 2017 rund 900 Millionen Euro Prämie verbuchen. Bis 2019 will er eine Milliarde Euro hier erzielen. Dabei helfen soll das 2014 begonnene Gewerbegeschäft, das inzwischen auf einen Bestand von 45.000 Verträgen kommt und rund 13 Prozent des Sach-Neugeschäfts ausmacht.

Aus organisatorischen Gründen wird die Debeka die Riester-Verträge erst zum April auf den herabgesetzten Garantiezins umstellen können. Neue Tarife kündigte Laue für Hausrat-, Glas und Wohngebäudeversicherung an, die im Juli kommen sollen. Mitte des Jahres soll die Auslandsreise-Krankenversicherung online abzuschließen sein.

Für den Krankenversicherer prüft man derzeit zudem die Möglichkeiten einer digitalen Plattform, die Versicherte, ärztliche und nicht-ärztliche Leistungserbringer sowie private Krankenversicherer vernetzt. Ob man sich hier an einem bestehenden Modell beteiligen oder ein eigenes entwickeln will, wollte Laue noch nicht sagen.

Neubau in Arbeit

Unverändert wird die in die Jahre gekommene Hauptverwaltung im laufenden Betrieb modernisiert und für IT-Technik ausgerüstet. Zudem soll auf dem Nachbargrundstück ein zweiter Büroturm mit rund zwölf Etagen entstehen. Aktuell wird dazu ein ehemaliges Gebäude des Landes Rheinland-Pfalz abgerissen.

Hier wird der zweite Debeka-Bürotrum entstehen (Bild: Lier)

In den neuen Büroturm sollen rund 1.200 der über 3.700 in Koblenz beschäftigten Debeka-Mitarbeiter einziehen. Sie waren bisher in über einem Dutzend gemieteter Gebäude tätig. In den Neubau investiert der Versicherer rund 120 Millionen Euro. Der Baubeginn ist für das laufende Jahr geplant.