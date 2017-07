Das sind die größten europäischen (Lebens-) Versicherer

25.7.2017 – Die Axa ist die größte Versicherungsgruppe Europas und konnte im Jahr 2016 ihre Beitragseinnahmen um 2,6 Prozent steigern. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe hervor. Sie untersuchte die Größe der Versicherer hinsichtlich des Prämienvolumens im Leben- und Nicht-Leben-Bereich. Die Allianz landete auf dem zweiten Platz. Größter Verlierer der Leben-Sparte ist mit einem Minus von 6,7 Prozent die Generali. Gewinner 2016 ist die britische Legal & General, die 43,9 Prozent an Prämienvolumen zulegen konnte.

Die spanische Mapfre-Gruppe hat ein Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen nach Beitragseinnahmen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht.

Die Rangliste basiert nach Angaben des Versicherers, der selbst zur Top 15 gehört, auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Anbieter. Dabei wurde sowohl das Ergebnis unter Berücksichtigung aller Sparten, als auch das für den Nicht-Leben- und den Leben-Bereich gesondert ausgewiesen.

Die 15 größten Versicherungsgruppen konnten demnach 2016 zusammen ein Prämienvolumen von 575,9 Milliarden Euro verbuchen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt das einen Rückgang von knapp einem Prozent.

Die Axa führt vor der Allianz und der Generali

In der Gesamtbetrachtung aller Versicherer liegt die französische Axa-Gruppe, wie schon in der Rangliste für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 (VersicherungsJournal 5.8.2016, 6.11.2015), auf dem ersten Platz. Während der Konzern 2015 noch Beitragseinnahmen von rund 91,7 Milliarden Euro verbuchen konnte, waren es 2016 bereits 94,2 Milliarden, was einer Steigerung von 2,7 Prozent entspricht.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen unverändert die Allianz-Gruppe und die italienische Generali-Gruppe mit etwas über bzw. unter 75 Milliarden Euro Beitragseinnahmen. Beide Gesellschaften mussten jedoch Rückgänge verzeichnen. Die Allianz wies für 2016 bei den Beitragseinnahmen ein Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus und die Generali eines von 4,9 Prozent.

An vierter Stelle steht, wie bereits 2015, die britische Prudential-Gruppe mit einem Prämienvolumen von 47,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Rang fünf findet sich die schweizerische Zurich-Gruppe. Auch sie verbuchte ein Minus: Ende 2016 lag ihr Prämienvolumen bei 43,6 Milliarden Euro, das sind 0,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Die Talanx-Gruppe ist vom sechsten Platz auf den siebten abgerutscht und liegt damit wie 2014 wieder hinter der französischen Gesellschaft CNP Assurances. Die britische Aviva konnte einen Platz gutmachen und belegt Rang acht vor der Credit Agricole Assurances. Die Top Ten endet mit der niederländischen Aegon-Gruppe. Mapfre konnte Ende 2016 nur noch die elfthöchsten Beitragseinnahmen verbuchen und fällt damit nicht mehr unter die größten Zehn.

Die größten europäischen Versicherungsgruppen 2016 nach Prämienvolumen Rang Gruppe Land 2015 * 2016 * Veränderung in Prozent 1 Axa Frankreich 91,7 94,2 + 2,7 % 2 Allianz Deutschland 76,7 76,3 - 0,5 % 3 Generali Italien 74,2 70,5 - 4,9 % 4 Prudential Vereinigtes Königreich 50,4 47,4 - 6,3 % 5 Zurich Schweiz 43,7 43,7 - 0,6 % 6 CNP Frankreich 31,3 31,5 + 0,5 % 7 Talanx Deutschland 31,8 31,1 - 2,2 % 8 Aviva Vereinigtes Königreich 30,3 31,0 + 2,2 % 9 Credit Agricole Assurances Frankreich 30,3 3,8 + 1,3 % 10 Aegon Niederlande 23,0 23,5 + 2,3 % 11 Mapfre Spanien 22,3 22,8 + 2,2 % 12 BNP Paribas Cardif Frankreich 22,1 20,8 - 6,0 % 13 Poste Vita Italien 18,2 19,9 + 9,3 % 14 Covéa Frankreich 17,3 16,4 - 5,2 % 15 Ergo Gruppe Deutschland 16,5 16,0 - 3,0 %

Ranglisten im Vergleich

Die Mapfre-Liste deckt sich in einigen Fällen und Gesellschaften mit der Analyse der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), die Anfang des Monats in der Beilage „Die 100 Größten“ veröffentlicht worden ist. Hier steht die Allianz mit einem Prämienunterschied von knapp 50 Milliarden Euro mehr als in der Mapfre-Untersuchung an der Spitze (VersicherungsJournal 11.7.2017).

Das mag daran liegen, dass der spanische Versicherer bei seiner Analyse nur die Zahlen des Leben- und Nicht-Leben-Geschäfts der Versicherer ausgewertet hat. Die FAZ hingegen berücksichtigt bei ihrer Berechnung auch die Gewinne der Allianz aus dem Banken- und Assetmanagement. Als Berechnungsgrundlage wurde die Gewinn-und Verlustrechnung der Unternehmen herangezogen.

Zudem wurden in der Tageszeitung auch Rückversicherer berücksichtigt, die bei Mapfre ebenfalls wegfallen. Vernachlässigt man diese, stimmt die Rangfolge von Generali, Prudential, Zurich und CNP bei Mapre und FAZ überein.

Leben-Geschäft steigt leicht

Trotz Niedrigzinsphase konnten die Lebensversicherer im Beitragsjahr 2016 zulegen, heißt es in der Mapfre-Studie weiter. Die 15 größten dieser Sparte haben insgesamt ein Prämienvolumen von 374 Milliarden Euro verzeichnet, was einer Steigerung von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

An der Spitze der Lebensversicherer befindet sich wiederum die Axa mit einem Prämienvolumen von 58,8 Milliarden Euro. Das bedeutet eine Steigerung von 2,6 Prozent im Vergleich zu 2015. Laut Mapfre wurde dieses Ergebnis durch das Geschäft der Axa in den Schwellenländern China und Hongkong beeinflusst. Denn gerade in Schwellenländern sei das Leben-Geschäft vergangenes Jahr gewachsen.

Auf dem zweiten Rang befindet sich die Generali mit Beitragseinnahmen in Höhe von 49,7 Milliarden Euro. Der Versicherer ist gleichzeitig der größte Verlierer dieser Analyse. Das Prämienvolumen der Generali sank im Vergleich zu 2015 um 6,7 Prozent.

Deutsche Gruppen verlieren Prämien

Die beiden deutschen Anbieter in diesem Ranking mussten ebenfalls Einbußen verzeichnen. Die Allianz landet mit einem Minus von 1,2 Prozent bei den Beitragseinnahmen und mit einem Prämienvolumen von 24,9 Milliarden Euro auf Rang sechs. Die Talanx büßte 4,5 Prozent ein und belegt mit 13,4 Milliarden Beitragszahlungen 2016 den elften Platz.

Die beiden größten Gewinner im Lebensversicherungs-Geschäft sind laut Untersuchung die Zurich-Gruppe mit einem Zuwachs von 9,7 Prozent und Beitragseinnahmen von 12,1 Milliarden Euro (Platz 13) sowie die Legal & General-Group plc aus dem Vereinigten Königreich.

Letztere legte 43,9 Prozent zu und landete mit einem Beitragsvolumen von 12,5 Milliarden Euro auf dem zwölften Platz. Der Versicherer hatte im vergangenen November Pensionsverträge von rund 11.000 Mitgliedern der Vickers Group, einem Teil der Rolls-Royce-Gruppe, gekauft. Dafür wurden 1,1 Milliarden Britische Pfund (rund 1,3 Milliarden Euro, Stand: 14. November 2016) gezahlt.

Die größten europäischen Lebensversicherer 2016 nach Prämienvolumen Rang Gruppe Land 2015 * 2016 * Veränderung in Prozent 1 Axa Frankreich 57,3 58,8 + 2,6 % 2 Generali Italien 53,3 49,7 - 6,7 % 3 Prudential Vereinigtes Königreich 50,6 47,4 - 6,3 % 4 CNP Frankreich 28,4 28,5 + 0,4 % 5 Credit Agricole Assurances Frankreich 26,0 26,4 + 1,5 % 6 Allianz Deutschland 25,3 24,9 - 1,2 % 7 Aegon Niederlande 19,6 20,4 + 4,2 % 8 Poste Vita Italien 18,1 19,8 + 9,2 % 9 Aviva Vereinigtes Königreich 18,2 19,1 + 5,2 % 10 BNP Paribas Cardif Frankreich 19,2 18,0 - 6,3 % 11 Talanx Deutschland 14,1 13,4 - 4,5 % 12 Legal & General Vereinigtes Königreich 8,7 12,6 + 43,9 % 13 Zurich Schweiz 11,1 12,1 + 9,7 % 14 Swiss Life Schweiz 12,5 11,8 - 5,6 % 15 Sogecap Frankreich 10,6 10,8 + 1,7 %

Die vollständige, englischsprachige und 38-seitige Analyse (PDF-Datei, 3,1 MB) steht unter diesem Link zum kostenlosen Download zur Verfügung.