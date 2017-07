BVUK erweitert die Geschäftsführung

4.7.2017 – Stefan Kühn wird ab dem 1. Oktober in die Geschäftsführung der BVUK berufen. Der 46-jährige Volkswirt kommt von der Generali. Die Erweiterung der Geschäftsführung ist das Resultat des umsatzstärksten Jahres der BVUK-Firmengeschichte, heißt es aus dem Unternehmen.

Stefan Kühn (Bild: BVUK)

Die auf betriebliche Altersvorsorgesysteme spezialisierte BVUK GmbH holt sich zum 1. Oktober Stefan Kühn als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung ins Unternehmen, teilte die BVUK in einer Pressemeldung mit.

Kühn kommt von der Generali

Der 46-Jährige ist Diplom-Volkswirt und kommt aus dem Generali Konzern. Hier arbeitet er seit 19 Jahren, beim Versicherer hat er verschiedene Führungspositionen durchlaufen.

2011 wurde Kühn Bereichsleiter für den Kundenservice der betrieblichen Altersversorgung in Frankfurt am Main. Zwei Jahre später übernahm er den gleichen Kundenservice auch in Hamburg und somit die Gesamtverantwortung für den Kundenservice der betrieblichen Altersversorgung unter dem Dach des Konzerns.

Erweiterung ist Konsequenz aus Wachstum

Bisher leitete Michael Reizel als Alleingeschäftsführer die BVUK. Aufgrund des starken Wachstums der Gesellschaft wird die Geschäftsführung nun um Kühn erweitert, heißt es vom Unternehemn.

„Im Jahr 2016 verbuchte die BVUK Gruppe erstmals mehr als eine halbe Milliarde Euro Bewertungsgeschäft Leben. Das ist eine Steigerung von rund 18 Prozent gegenüber dem Jahr 2015“, konkretisiert Geschäftsführer Reizel dieses Wachstum auf Nachfrage des VersicherungsJournals. Es sei das umsatzstärkste Jahr in der 17-jährigen Firmengeschichte gewesen.

Die BVUK GmbH entwickelt individuelle und unternehmensspezifische Vergütungs- und Versorgungssysteme.