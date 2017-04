Branche zeigt soziales Engagement

11.4.2017 – Mit 15.000 Euro fördert Check24 einen Verein, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam klettern. Kfz-Kunden der DEVK können seit März indirekt ein Aufforstungsprojekt in Nicaragua unterstützen, indem sie nach einem Steinschlag ihre Scheibe nicht tauschen sondern reparieren lassen. Der Maklerpool Fonds Finanz spendete 125.000 Euro an die Hilfsorganisation World Vision.

Die Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH spendete 15.000 Euro für den „Ich will da rauf!“ e.V. (IWDR). Das teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Der Münchener Verein ist eine inklusive Klettergruppe, in der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam ihrem Hobby nachgehen.

Laut der Vereinshomepage stellt Klettern einen elementaren Bewegungsvorgang dar, der Teil der kindlichen Entwicklung ist. Ziel von IWDR ist es, sowohl den Bewegungsdrang zu unterstützen, als auch Vertrauen unter den Teilnehmern entstehen zu lassen und dadurch soziale Kompetenz zu fördern.

Die Spendensumme des Vergleichsportals wird unter anderem dazu verwendet, die Kosten für professionelle Trainer und Tagesausflüge an einen Kletterfelsen in der Natur zu finanzieren. Check24 engagiert sich darüber hinaus unter anderem noch in der Familienhilfe eines ambulanten Kinderhospizes und unterstützt ehrenamtliche Mitarbeiterprojekte (VersicherungsJournal 20.3.2017).

Bei „Ich will da rauf!“ klettern Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam (Bild: Check24)

Reparatur für die Natur

Kfz-Versicherte der DEVK Versicherungen können seit März indirekt Bäume in Nicaragua pflanzen, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. In Kooperation mit der Carglass GmbH wird für jede reparierte Scheibe ein Baum in dem zentralamerikanischen Land gepflanzt.

Unternehmensangaben zufolge spart die Reparatur einer Autoscheibe nach einem Steinschlag 75 Prozent CO2 gegenüber einem Scheibenaustausch. Eine Studie im Auftrag des Versicherers zeige zudem, dass 59 Prozent der 2.000 Befragten einen Steinschlag in der Windschutzscheibe lieber klimafreundlich reparieren lassen würden als sie zu tauschen.

Nachhaltige Aufforstung für Klima und Bevölkerung

Die beiden Unternehmen unterstützen mit der Aktion den Primaklima weltweit e.V. Von Bergisch-Gladbach aus setze er sich seit 26 Jahren weltweit für Aufforstungsprojekte ein.

Der Verein erarbeite mit Kleinbauern in Nicaragua langfristige Wirtschafts- und Finanzpläne. Die Aktion verbessere nicht nur das Klima sondern auch die Lebenssituation der mehrheitlich indigenen Bevölkerung, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Aufforstungsprojekt des Primaklima Vereins (Bild: Primaklima)

Die beteiligten Familien kümmern sich um die Bäume und profitieren beispielsweise von den Früchten, den Kaffeebohnen, nachhaltiger Waldwirtschaft und zinslosen Krediten.

Fonds Finanz spendet 125.000 Euro an World Vision

125.000 Euro spendete die Fonds Finanz Maklerservice GmbH in diesem Jahr im Rahmen ihrer Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) an World Vision Deutschland e.V. Die Hilfsorganisation leistet seit über 60 Jahren gezielte Hilfe zur Selbsthilfe und forciert den Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit.

Seit 2008 unterstützt der Maklerpool World Vision. Ein ausschlaggebender Grund für die Wahl der Organisation war, dass vom Spendenbetrag der größtmögliche Anteil direkt an die Bedürftigen geht, teilte das Unternehmen auf Nachfrage des VersicherungsJournals mit.

Norbert Porazik übergibt den Spendenscheck an Nadine Nowicki, Referentin Großspender-Fundraising Microfinance bei World Vision (Bild: Fonds Finanz)

Zunächst übernahm das Unternehmen Patenschaften. „Seit 2013 werden Großspenden getätigt“, erläutert Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter von Fonds Finanz. Die Summe stamme aus dem Gewinn, den der Pool erwirtschaftet.