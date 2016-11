Branche fordert Nachbesserungen bei Betriebsrenten-Reform

7.11.2016 – Für den GDV schafft das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz insbesondere für Geringverdiener große Vorteile. Für „dringend nötig“ hält der Versichererverband allerdings Nachbesserungen beim Sozialpartnermodell Betriebsrente. Auf dieses reagierte der BVK mit Unverständnis. Der Verband bezweifelt, dass die Sozialpartner die nötige Kompetenz in zukunftsfester Kapitalanlage und Finanzplanung haben, wie es die „unverzichtbaren“ Versicherungskaufleute hätten. Auch die Heubeck AG und die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung haben sich zur bAV-Reform geäußert.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat Ende letzter Woche den zusammen mit dem Bundesfinanzministerium (BMF) erarbeiteten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Stand 4. November 2016) vorgelegt (VersicherungsJournal 7.11.2016).

GDV: Nachbesserungen nötig

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bezeichnete die Reform in einer ersten Reaktion als wichtigen Schritt zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (bAV), der insbesondere für Geringverdiener Vorteile schaffe.

Auch die geplante Anhebung der Riester-Zulage von 154 auf 165 Euro begrüßte der Versichererverband. „Diesem ersten Schritt müssen jedoch weitere folgen, um die Riester-Vorsorge an die Einkommensentwicklung der vergangenen 15 Jahre anzugleichen“, fordert der GDV.

Wegen der nominal auf 2.100 Euro eingefrorenen Höchstbeträge könnten schon heute viele Kunden nicht einmal die vorgesehenen vier Prozent ihres versicherungs-pflichtigen Einkommens in einen Riester-Vertrag einzahlen. So kann die Riester-Rente das sinkende Rentenniveau nicht mehr für jeden kompensieren“, schreibt der Versichererverband weiter.

Allerdings sieht der GDV auch dringenden Nachbesserungsbedarf an dem Entwurf. „Welchen Beitrag die neuen tarifvertraglichen Instrumente zur weiteren Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung leisten können, wird die Praxis zeigen. Hier muss der Gesetzentwurf dringend nachgebessert werden, um neben unverbindlichen Zielrenten auch solche Lösungen zu ermöglichen, die die Arbeitnehmer in ihren Leistungsansprüchen absichern“, so der Versichererverband.

BVK: Gemischte Reaktion

An diesem Punkt setzt auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) an, der mit Unverständnis auf die im Gesetz enthaltene Option reagierte, den Sozialpartnern zu ermöglichen, einen weiteren Durchführungsweg in der bAV zu eröffnen.

„Leider sind die Bundesministerien bei diesem Punkt wieder etwas zurückgefallen und wollen Arbeitgebern zusammen mit den Gewerkschaften ermöglichen, eine Art Sozialpartner-bAV in den Betrieben einzuführen“, lässt sich BVK-Präsident Michael H. Heinz in einer ersten Stellungnahme zitieren. Heinz äußerte Zweifel daran, dass die Sozialpartner „die nötige Kompetenz in zukunftsfester Kapitalanlage und Finanzplanung wie wir Versicherungskaufleute haben.“

Bei allen Überlegungen sollte nach BVK-Ansicht „die qualifizierte Beratung des Vermittlers zum Wohle des Kunden berücksichtigt werden. Der Vermittler ist mit seinem sozialpolitischen Auftrag unverzichtbar.“ Der Verband werde sich am weiteren Gesetzgebungsverfahren aktiv beteiligen.

Der Vermittlerverband begrüßte ausdrücklich die geplante Einführung eines spezifischen Fördermodells für Geringverdiener sowie die geplante Erhöhung der steuerlichen und sozialen Förderung der bAV. „Damit werden die richtigen Weichenstellungen geschaffen, damit auch Geringverdiener in den Genuss der zweiten Säule der Altersvorsorge kommen und die klein- und mittelständischen Unternehmen gefördert werden“, so Heinz.

Heubeck: Reform ist grundsätzlich zu begrüßen

Auch aus Sicht der Heubeck AG ist die bAV-Reform insgesamt zu begrüßen. Das Opting-out wie auch die Beitragszusage auf tarifvertraglicher Grundlage führten zu einer weiteren Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung, zeigte sich das Unternehmen überzeugt.

Dass die Beitragszusage in all den Bereichen eingeführt werden kann, in denen es einen übergeordneten Tarifvertrag gibt, auf den der Arbeitgeber verweisen kann, ist für Heubeck-Vorstand Dr. Richard Herrmann „ein positives Signal an alle Arbeitgeber, die für ihre Mitarbeiter eine entsprechende Versorgung einführen wollen.“

Die Beitragszusage dürfen laut Hermann auch Direktversicherungen, Pensionskassen oder Pensionsfonds durchführen, die nicht direkt an den Tarifvertrag angeschlossen sind. Es müsse lediglich sichergestellt sein, dass die Tarifparteien ausreichenden Einfluss auf den Versorgungsträger ausüben können.

Vor dem Hintergrund, dass die Arbeitgeber in dem neuen Modell von der arbeitsrechtlichen und wirtschaftlichen Haftung für die Rentenzusagen befreit sein sollen, stelle sich allerdings die Frage, welche Schutzmechanismen künftig greifen sollten.

Offene Fragen

„Mit dem Wegfall der Arbeitgeberhaftung wird das Kapitalmarktrisiko praktisch auf die Versorgungsberechtigten übertragen. Der vorgesehene Sicherungsbeitrag könnte dabei als Schwankungsreserve für einen gewissen Ausgleich sorgen“, erläutert Hermann weiter. Wer diesen Beitrag am Ende zu zahlen habe, sei allerdings noch offen, da die konkrete Regelung bei den Tarifpartnern liege.

Laut Hermann steckt die Tücke wie so häufig „im Detail, die jetzt beginnende Diskussion rund um den Gesetzesentwurf wird zeigen an welchen Stellen noch Änderungsbedarf gesehen wird.“ Ähnlich äußerte sich auch die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (Aba) mit Blick auf die in Kürze beginnende Verbändeanhörung.

„Jetzt kann sich die Fachwelt mit den Details beschäftigen. Zum Beispiel diejenigen, die sich im bisher streng gehüteten aufsichtsrechtlichen Teil des Entwurfes finden. Ist es gelungen, die Vorstellungen der Bundesregierung in handhabbare gesetzliche Regelungen umzusetzen? Steht zu erwarten, dass dieses Gesetz den großen Schub in die betriebliche Altersversorgung bringt?“, so die Aba.