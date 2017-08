BCA: Versicherungsgeschäft wächst 2016 um 1,7 Prozent

4.8.2017 – Beim BCA-Konzern gingen die Konzernumsätze 2016 um knapp zwei Prozent auf 48,75 Millionen Euro zurück. Mit fast 32 Millionen Euro bleibt das Fondsgeschäft weiterhin der dominierende Geschäftsbereich. Das Versicherungssegment entwickelte sich mit einem Provisionserlösanstieg von 1,7 Prozent auf 14,75 Millionen Euro in Summe positiv. Der Konzernjahresüberschuss reduzierte sich von rund 0,7 auf knapp 0,2 Millionen Euro. Für 2017 wird eine Ergebnisverbesserung erwartet.

Unternehmenskennzahlen im Überblick. Zum Vergrößern

Bild klicken (Bild: BCA)

Als „positiv bis sehr positiv“ hatte BCA-Vorstandsmitglied Oliver Lang im Februar die vorläufigen Geschäftszahlen 2016 des Maklerpools BCA AG im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem Pressegespräch charakterisiert (VersicherungsJournal 24.2.21017). Laut kürzlich veröffentlichtem Geschäftsbericht brach der Konzernüberschuss aber um rund eine halbe Million Euro ein.

Fondsgeschäft bleibt stärkstes Standbein

Beim BCA-Konzern mit den drei 100-prozentigen Töchtern BCA Versicherungs-Vermittlungsservice GmbH, BfV Bank für Vermögen AG und Carat Fonds Service AG gingen die Konzernumsätze 2016 um 0,96 Millionen Euro oder 1,92 Prozent auf 48,75 (Vorjahr: 49,71) Millionen Euro zurück. Davon entfielen 48,66 (48,26) Millionen Euro auf Provisionserlöse.

Der leichte Rückgang wurde in den Segmenten „Offene Fonds“ und „Bauspar/ Finanzierungen/ Folgeprovision“ verzeichnet. Mit 31,80 Millionen Euro bleibt das Fondsgeschäft aber weiterhin der dominierende Geschäftsbereich.

Der Investmentbestand wuchs um 8,1 Prozent auf 4,78 (4,42) Milliarden Euro. Diese positive Entwicklung resultierte insbesondere aus Kurszuwächsen an den Kapitalmärkten, Bestandsübertragungen und dem Neugeschäft.

Versicherungsgeschäft mit Provisionserlösanstieg

Das Versicherungssegment entwickelte sich mit einem Provisionserlösanstieg von 1,7 Prozent auf 14,75 Millionen Euro in Summe positiv. Leicht rückläufig war die Sachversicherung mit 7,95 (7,99) Millionen Euro).

In Leben verzeichnete die BCA einen Anstieg um 2,4 Prozent auf 4,57 Millionen Euro. Dazu trugen insbesondere die Bereiche Arbeitskraftabsicherung und betriebliche Altersversorgung bei. In der Krankenversicherungs-Sparte wurden 0,91 Millionen Euro erzielt, ein Plus von vier Prozent. Begründet wird dies mit steigenden Stückzahlen bei Zusatzversicherungen und dem Vollversicherungs-Geschäft.

Im Segment „Bauspar/ Finanzierungen/ Folgeprovisionen“ wurden 1,60 nach 1,62 Millionen Euro im Vorjahr erlöst. Das kleinste Segment „geschlossene Beteiligungen“ verlor nochmals an Bedeutung und steuerte Provisionserlöse in Höhe von 348.000 Euro bei. „Sonstiges“ summierte sich auf knapp 1,49 Millionen Euro.

Provisionserlöse 2016. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: BCA)

Ergebnis nach Steuern bricht ein

Das Ergebnis des BCA-Konzerns nach Steuern brach von 698.196 Euro auf 161.650 Euro ein. Eine der Ursachen dafür ist der von 172.249 Euro auf knapp 850.000 Euro gestiegene Aufwand für Steuern. Im Jahr 2016 wurde eine steuerliche Außenprüfung für die Geschäftsjahre 2010 bis 2015 abgeschlossen, die die Steuerlast einmalig erhöhte.

Der Konzernjahresüberschuss reduzierte sich von 687.942 auf 198.062 Euro. Der Konzern weist erneut einen Bilanzverlust aus. Nach knapp drei Millionen Euro in 2015 sind es 2,48 Millionen Euro in 2016. Das Jahresergebnis vor Zinsaufwendungen, Steuern und dem außerordentlichen Ergebnis (Ebit) stieg um 23,5 Prozent auf 1,05 (0,85) Millionen Euro.

Das Eigenkapital betrug zum Stichtag 31.Dezember 2016 6,49 (6,29) Millionen Euro. Die Konzern-Vermögenslage insgesamt ist von einer um 4,6 Prozent auf 17,62 (16,84) Millionen Euro gestiegenen Bilanzsumme geprägt.

Ausblick 2017: IT weiterentwickeln

Aufgrund der fortgesetzt positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal dieses Jahres und unter Annahme unveränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen rechnet der BCA-Konzern für 2017 mit einem Konzernjahresüberschuss. Dieser soll sich auch bei konservativer Betrachtung aller Voraussicht nach über den Ergebnissen aus 2016 bewegen.

Dabei geht die BCA davon aus, dass der Wettbewerb vor allem durch Regulierungsvorhaben und voranschreitende Digitalisierung gekennzeichnet sein wird. Deshalb sollen die IT-Systeme weiterentwickelt und die Integration ausgewählter Webservices intensiv vorangetrieben werden. Außerdem steht im Fokus, die regulatorischen Anforderungen in den Bereichen Investment und Versicherung medienbruchfrei und absolut rechtssicher zu implementieren.

Der Geschäftsbericht 2016 des BCA-Konzerns steht unter diesem Link zum Download zur Verfügung.