Basler und Deutsche Bank kooperieren bei Robo-Plattform

5.7.2017 – Ab sofort vertreibt die Basler in Deutschland eine auf ihre Anforderungen zugeschnittene, neue Vermögensverwaltung der Deutschen Asset Management. Bis Ende 2017 soll eine vollständig digitale Lösung inklusive digitaler Unterschrift auch für alle Vertriebspartner realisiert werden. Die Mindestanlagesumme beträgt 400 Euro beziehungsweise 50 Euro monatlich für einen Sparplan. Zielgruppe sind digital-affine Personen. Die Basler hat sich zum Ziel gesetzt, im Investmentgeschäft bis 2021 um 15 Prozent zu wachsen. Bei der Vermögensverwaltung werden die Einschätzungen des Chef-Anlage-Strategen der Deutschen Bank zugrunde gelegt.

Die Basler Versicherungen werden als erstes Finanzdienstleistungs-Unternehmen die neu entwickelte Robo-Technologie der Deutsche Asset Management International GmbH (Deutsche AM – früher DWS) einsetzen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten die Vertriebspartner Basler und der zur Deutschen-Bank-Gruppe gehörende Vermögensverwalter das Projekt vor.

Ambitionierte Vertriebsziele

Jürg Schiltknecht (Bild: Ullrich)

Die Basler, die seit über 40 Jahren mit der Deutschen AM kooperiert, vertreibt die auf ihre Anforderungen zugeschnittene Vermögensverwaltung unter dem Namen „Baloise Monviso“. Seit zwei Tagen ist sie im Internet zunächst zur Nutzung durch Endkunden verfügbar. Bis Ende des Jahres soll die digitale Depoteröffnung realisiert sein.

Ab diesem Zeitpunkt können dann auch die Ausschließlichkeits-Vertreter der Basler, mit ihr verbundene Makler und Berater die technische Lösung nutzen.

„Wir müssen unsere Vertriebspartner digital-affin machen“, sagte Jürg Schiltknecht, Vorstandsvorsitzender der Basler Versicherungen. Bis zum Jahr 2021 sollen im Investmentgeschäft in Deutschland 20.000 Neukunden (plus 15 Prozent) gewonnen werden.

Schiltknecht führte aus, dass es bislang einen „Bruch“ bei der Unterschrift gab. Durch die papiergebundene Dokumentation an dieser Stelle wären rund 30 Prozent der Geschäfte letztlich nicht zustande gekommen. Von der E-Signatur in Verbindung mit einzuscannendem Personalausweis und Angabe eines Referenzkontos erhofft er sich eine sinkende Abbrecherquote.

Zielgruppen: Digi-Fans, Frauen und Neugierige

Beide Partner sehen den Robo-Markt als Chance. Gegenwärtig gibt es in Europa 73 Anbieter, davon 26 in Deutschland, 19 in Großbritannien und fünf in der Schweiz. Das von ihnen verwaltete Vermögen wird auf rund zwei Milliarden Euro geschätzt. In Deutschland sind es mehrheitlich Fintech-Unternehmen, die rund 660 Millionen Euro eingesammelt haben.

Während die Deutsche AM die Zielgruppe allgemein mit „Menschen, die noch nicht in Fonds investieren“ umreißt, hat Jürg Schiltknecht konkrete Vorstellungen: „digital-affine Kunden“. Insbesondere denkt er an Personen, die ihr Festgeld schon online anlegen, an Frauen und an vermögendere Kunden, die ein solches Tool gern einmal ausprobieren möchten.

Ab 400 Euro Einmalbetrag investieren

Schiltknecht erklärte, dass Monviso eines von drei Elementen der Digitalstrategie der Basler Financial Services ist. „Hier sind zwei starke Partner zusammengekommen. Durch Skaleneffekte konnten wir die Schwelle sehr tief setzen zu hochattraktiven Konditionen“. Die Mindestanlagesumme beträgt lediglich 400 Euro beziehungsweise für einen Sparplan monatlich 50 Euro.

Die Vermögensverwaltung kostet 89 Basispunkte. Dafür erhält der Anleger das professionelle Portfolio-Management der Deutschen AM. Basierend auf den individuellen Angaben zum Anlageziel, zum Risikoprofil, zur Risikobereitschaft und zu den Einkommens- beziehungsweise Vermögensverhältnissen wird die Risikoklasse bestimmt. Bei der Basler-Lösung sind es vier.

Grundlage der Portfolio-Lösungen und des aktiven Managements ist die Meinung des Deutsche-AM-Chef-Anlagestrategen Stefan Kreuzkamp. Ausgewählt wird aus einem flexiblen Fondsuniversum mit theoretisch 3.000 Fonds, also nicht nur den Fonds der beiden Kooperationspartner. Ein ausführliches, regelmäßiges Reporting macht Gründe und Handlungsweise der Verwalter transparent und begreifbar, wurde bei der Präsentation hervorgehoben.

Einstiegsseite der neuen Plattform (Bild: Screenshot Basler)

Werbung in den sozialen Netzwerken

Für den Basler-Vorstandschef „ist Digitalisierung ein Stichwort, bei dem wir mitspielen wollen“. Monviso stehe für die Worte „Money“ sowie „Vision“ und kombiniere Technik und Mensch. Baloise habe man gewählt, da das Angebot auch in den Kernmärkten Schweiz, Belgien und Luxemburg ausgerollt werden soll.

Als Alleinstellungsmerkmale stellte er den volldigitalen Prozess, die Seriosität und Jahrzehnte lange Erfahrung der beiden Partner sowie die geringen Mindest-Anlagesummen heraus. Ein Abschluss sei überall zu jeder Zeit möglich.

Potenzielle Kunden sollen ausschließlich über soziale Medien im Netz angesprochen werden. Werbung schaltet die Basler online und auf YouTube. Zentraler Contant-Hub ist ein Blog. Da die Kommunikation auf neue Käuferschichten ausgerichtet ist, gibt es nach Schiltknechts Auffassung mit den bereits etablierten Vertriebswegen keine Interessenkonflikte.