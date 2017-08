Assekuranz macht sich stark für Kinder

10.8.2017 – Die Makler-Genossenschaft Vema half dem Karlsruher Kindertisch e.V. mit 5.000 Euro. Von dieser Summe werden bedürftigen Kindern warme Mahlzeiten ermöglicht. Der Vergleichsportal-Betreiber Check24 unterstützte zum einen mit einer Spendensumme von 20.000 Euro die Erneuerung der Fassade einer Kinderhilfeeinrichtung und sorgt mit weiteren 15.000 Euro dafür, dass Münchener Kinder künstlerische Ferien haben. Mit einer Fahrradaktion „erradelten“ die Mitarbeiter der Süddeutschen Krankenversicherung 15.000 Euro für die Betreuung schwerstkranker Kinder und deren Familien.

Die Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG (Vema) spendet über das Jahr 2017 verteilt 25.000 Euro an fünf gemeinnützige Projekte, teilte die Genossenschaft mit. Die erste Organisation, die sich über eine Spende in Höhe von 5.000 Euro freuen konnte, war der Karlsruher Kindertisch e.V.

Der im Jahr 2008 gegründete Verein setzt sich dafür ein, bedürftigen Kindern eine warme Mahlzeit zu ermöglichen. Von der Spendensumme werden diese Kinder mit Essensgutscheinen versorgt, heißt es in der Spendenmeldung.

Aktuell betreut der Verein 500 Karlsruher Kinder an insgesamt 75 Schulen, Kindergärten und anderen pädagogischen Einrichtungen. Die Vema unterstützt das Projekt eigenen Angaben zufolge bereits seit 2014 und spendete bisher eine Summe von 17.500 Euro.

Ende April dieses Jahres motivierte die Vema ihren Kooperationspartner, die Gothaer Versicherungsgruppe, 1.000 Euro an den Karlsruher Kindertisch zu spenden (VersicherungsJournal 26.5.2017).

V.l.n.r.: Julia Brunner, Andreas Brunner (Vorsitzender Vema), Ingo Wellenreuther und Christel Amann (beide Vorsitzende Karlsruher Kindertisch) bei der Übergabe der Spende (Bild: Vema)

Check24 engagiert sich zwei Mal für Kinder

Für die Fassadenerneuerung einer Kinderhilfeeinrichtung spendete die Check24 Vergleichsportal GmbH 20.000 Euro, teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Das Salberghaus besteht im Raum München seit 1922 und ist eine Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge.

Die Einrichtung nimmt Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren auf, die zuhause körperlicher oder seelischer Gewalt ausgesetzt sind, vernachlässigt werden oder deren Eltern psychische Krankheiten haben, heißt es weiter.

Kostenfreie und künstlerische Ferienbetreuung

Weiterhin nahm der Vergleichsportal-Betreiber 15.000 Euro für die Kinderferienakademie „Kunst & Krempel“ des Kultur & Spielraum e.V. in die Hand. Das offene und kostenlose Ferienangebot für Kinder findet bis zum 20. August im Olympiapark in München statt.

Unter Anleitung von Künstlern und Kunststudenten können Kinder ab acht Jahre dort mit verschiedenen Materialien und Techniken experimentieren, Gemälde und Skulpturen fertigen oder Performances auf die Beine stellen. Etwa 4.000 Ferienkinder verwandeln so den Olympiapark in ein riesiges Atelier, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Am letzten Tag der Ferienaktion stellen die kleinen Künstler ihre Projekte in einer großen Vernissage aus. Von der Spendensumme wurden unter anderem Material, Ausstattung, Transporte und Künstlergagen finanziert.

Katharina Klinger (Check24, links) und Dagmar Baginski (Kultur & Spielraum e.V.) (Bild: Check24)

SDK spendete 15.000 Euro für schwerkranke Kinder

Im Rahmen der wohltätigen Fahrradveranstaltung Tour Ginko der Christiane-Eichenhofer-Stiftung spendete die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) 15.000 Euro für die sozialmedizinische Nachsorge „Olgäle sorgt nach“.

Das Nachsorge-Team des Stuttgarter Olgahospitals, regional Olgäle genannt, betreut chronisch kranke oder schwerstkranke Kinder bis zum 14. Lebensjahr sowie deren Familien und war der diesjährige Begünstigte der Tour Ginko.

Die Spendenaktion innerhalb der SDK startete am 19. Mai und lief 24 Arbeitstage. Für jeden Tag, den die Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit kamen, spendete der Versicherer zehn Euro pro radelndem Mitarbeiter. Insgesamt nahmen 63 Mitarbeiter an der Aktion teil und kamen so zusammengerechnet 659 Tage mit dem Rad zur Arbeit, teilte die Pressestelle des Versicherers auf Nachfrage des VersicherungsJournals mit.

Dadurch „erradelten“ die Mitarbeiter der SDK rund 7.000 Euro. Diese Summe wurde vom Versicherer auf 15.000 Euro aufgestockt, heißt es in der Pressemeldung abschließend.