Assekuranz bleibt weiterhin im Umbruch

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Umbruch im Vertrieb setzt sich auch zum Ende des dritten Quartals ungebremst fort, wie ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt. So wollen zahlreiche Versicherer, (Online-) Vermittler, Pools und Vertriebe mit neuen Töchtern oder Partnern den Absatz oder den Service ankurbeln. mehr ...

Welche Produktgruppen derzeit bei unabhängigen Vermittlern zu den Ladenhütern beziehungsweise zu den Verkaufsschlagern gehören, zeigt eine aktuelle Studie. In der Rangliste zeigen sich zum Teil deutliche wie auch überraschende Rangverschiebungen. (Bild: Wichert) mehr ...

12.6.2015 –

Ob neue Klassik oder Erweiterungen bei bekannten Produktlinien: In Zeiten niedriger Zinsen rücken das Garantieniveau und die Anlagestrategie in den Fokus. Darauf reagieren auch Investment-Gesellschaften und werben mit „Verlustbegrenzung in fallenden Märkten“. mehr ...