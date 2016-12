Arag wächst überdurchschnittlich

16.12.2016 – Die Arag SE holt sich verlorengegangene Marktanteile im deutschen Rechtsschutz wieder und baut das Auslandsgeschäft weiter aus. 2016 verdient der Familienkonzern nach bisherigen Zahlen mehr als geplant und mehr als im Vorjahr. Der Verkauf der Lebensversicherung ist im Gange, aber noch nicht abgeschlossen.

Paul-Otto Faßbender (Bild: Lier)

Die Arag-Gruppe ist nach den Worten ihres Vorstandschefs und Mehrheitseigners Dr. Paul-Otto Faßbender „in einer wirklich guten Form“.

Nach bisher vorliegenden Zahlen werden die Beitragseinnahmen 2016 um 3,8 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro zulegen und beim Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit mit rund 75 (2015: 66,7) Millionen Euro mehr erzielt als geplant. Die Combined Ratio soll im Konzern bei 92,9 (92,3) Prozent liegen.

Marktanteil gesteigert

Das Rechtsschutzsegment wird voraussichtlich um fünf Prozent auf 883 Millionen Euro wachsen, davon stammen 536 Millionen Euro aus dem ausländischen Rechtsschutzgeschäft (plus 5 Prozent).

Das deutsche Rechtsschutzgeschäft habe mit einem Plus um 6,2 Prozent auf 328 Millionen Euro stärker als geplant zulegt. Hier nahm die Zahl der Kunden um 1,5 Prozent zu.

Nach Jahren des Rückgangs erhöht sich der Marktanteil in Deutschland nun zum zweiten Mal in Folge – aktuell von 8,5 auf 9,1 Prozent. „Wir haben sieben Jahre hart am Vertrieb gearbeitet – und irgendwann kommt dann auch der Erfolg“, sagte Vertriebsvorstand Dr. Johannes Kanthan.

Neben einem strukturierteren Vorgehen der Stammorganisation habe man aber auch mehr Makler, vor allem Spezialisierte, angesprochen. Rund 40 Prozent des Wachstums stammen aus Beitragsanpassungen. Versicherungstechnisch ist das deutsche Rechtsschutzgeschäft aber noch defizitär.

Neue Kunden gewonnen

Im deutschen Rechtsschutzsegment nahm zudem die Zahl der Kunden um 1,5 Prozent zu. Die Zahl der Online-Kunden wuchs sogar um elf Prozent auf mehr als 200.000. Damit kommt inzwischen jeder zehnte Kunde in Deutschland über das Netz.

Bei dieser Zahl zählt die Arag allerdings auch die Kunden mit, die über Vergleichsplattformen kommen. 42,8 Prozent des deutschen Geschäfts schreibt die Ausschließlichkeit, 33,1 Prozent Makler.

Über alle Sparten hinweg wächst die Gruppe eigenen Angaben zufolge im Inland um 2,9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. 40 Prozent des Geschäfts stammen aus dem Ausland. „Hier stecken wahrscheinlich die größten Entwicklungspotenziale des Konzerns“, so Faßbender.

Ausbau in den USA

Er kündigte an, dass das Geschäft in den USA, wo bisher knapp 100 Millionen Dollar Prämie erzielt werden, auf eine „breitere Basis gestellt wird. In weiteren 18 Bundesstaaten, in denen die Arag bisher nur über einen Fronting-Partner tätig war, habe man Lizenzen beantragt. Er rechnet damit, mittelfristig in allen US-Staaten mit Ausnahme Alaska als Arag tätig zu sein.

Für 2016 rechnet er in der Kompositsparte mit einem Plus von 7,5 Prozent auf 265 Millionen Euro und in der Krankenversicherung mit einem Zuwachs von zwei Prozent auf 355 Millionen Euro Beitragseinnahmen.

In Komposit wurde im Herbst der gesamte Kundenbestand aus zehn unterschiedlichen Altsystemen in ein Zielsystem umgesetzt, so dass der Bestand nun komplett Java-basiert ist. Dies eröffne neue Möglichkeiten, die Digitalisierung des Geschäfts voranzutreiben, so Faßbender.

Leben im Verkauf

Bei der Lebensversicherung, die zurzeit an die Frankfurter Leben-Gruppe verkauft wird (VersicherungsJournal 23.9.2016), werden die Beiträge auf 215 (220) Millionen Euro sinken.

Vor der Presse begründete Faßbender noch einmal den Verkauf: „Ich bin unverändert davon überzeugt, dass diese wichtige Entscheidung der Schlüssel für die Zukunftssicherung unseres Hauses und damit auch letztlich alternativlos ist.“ Der Konzern befinde sich dadurch in einem „gründlichen Umwandlungsprozess“.

Ohne Leben werde sich die Risikoposition im Versicherungsbestand und in der Kapitalanlage spürbar verbessern, so der Arag-Chef. Dies verringere die Abhängigkeit von den Finanzmärkten erheblich.

Das Krankenversicherungs-Geschäft stehe aber nicht zur Disposition. „Durch die Arag Kranken haben wir Zugang zu deutlich jüngeren Kundengruppen als dies naturgemäß beim Sachversicherungs-Geschäft der Fall ist, so Faßbender.

Noch in der Abwicklung

Werner Nicoll (Bild: Lier)

Der Verkauf des Lebensversicherers, die 2016 noch 13 Prozent des Konzerngeschäftes ausmacht, befindet sich zurzeit in der Closing-Phase und steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Finanzchef Werner Nicoll geht davon aus, dass der Genehmigungsprozess 2017 abgeschlossen wird. Man habe nicht den Weg der Bestandsübertragung gewählt, sondern den „Share Deal“ (Verkauf der Unternehmensanteile).

Dies deshalb, damit sich das Procedere nicht „so lange hinzieht“, so Nicoll angesichts der Erfahrungen, die die Basler Gruppe beim Verkauf an die Frankfurter Leben gemacht habe (VersicherungsJournal 21.9.2015).

Der Arag-Vertrieb wird künftig im Rahmen einer Ventillösung Altersvorsorgeprodukte der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. anbieten. „Diese Zusammenarbeit ist bereits sehr gut und reibungslos angelaufen“, so Faßbender. Die Produktion liege um fünf Prozent über dem Vergleichszeitraum.