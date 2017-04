Alte Leipziger verteidigt Garantieprodukte

7.4.2017 – Bei der Alten Leipziger Leben stieg das Neugeschäft 2016 um ein Prozent auf gut 920 Millionen Euro. Davon stammen rund 30 Prozent aus der bAV. Die gebuchten Bruttobeiträge erhöhten sich um 0,7 Prozent auf über 2,36 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalausstattung des Konzerns wurde gestärkt. Der Konzern setzt weiterhin auf Produkte mit Garantien. Bei der Halleschen Kranken stiegen die gebuchten Bruttobeiträge leicht von 1,14 auf 1,15 Milliarden Euro, die Monats-Soll-Beiträge des Neugeschäfts um über die Hälfte auf 3,8 Millionen Euro. In Leben wird für 2017 ein Neugeschäft auf Vorjahresniveau prognostiziert.

„Im Geschäftsjahr 2016 sind wir kaum gewachsen“, erläuterte Dr. Walter Botermann, Vorstandsvorsitzender der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G., gestern auf der Bilanzpressekonferenz in Oberursel.

Walter Botermann (Bild: Ullrich)

Im Jahr davor war das Neugeschäft um 11,2 Prozent gestiegen (VersicherungsJournal 8.4.2016). 2016 kletterte es nur noch um ein Prozent auf 921 Millionen Euro Beitragssumme.

Leichtes Neugeschäftswachstum

Dennoch zeigte sich Botermann zufrieden, da der Neuzugang branchenweit um 2,9 Prozent rückläufig gewesen sei.

Ein besseres Ergebnis habe insbesondere ein wichtiger Kunde im Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV) verhindert, der einen anderen Durchführungsweg gewählt hat.

Ein knappes Drittel des Neuzugangs entfiel auf die bAV, der Rest kam aus dem Privatkundengeschäft. Hier seien die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent bezogen auf den Neuzugang und die private Rentenversicherung die wichtigsten Produktfelder, vermeldete das Unternehmen.

Die gesamten gebuchten Bruttobeiträge in Höhe von 2,36 Milliarden Euro (plus 0,7 Prozent) setzten sich aus 0,71 Milliarden Euro an Einmalbeiträgen und 1,65 Milliarden Euro an laufendem Beitrag zusammen. Beim Neuzugang dominierte dagegen das Einmalbeitragsgeschäft mit 706 Millionen Euro (laufend: 215 Millionen Euro).

Kunden möchten Sicherheit und Garantien

„Wir sind gut aufgestellt“, sagte Botermann nicht nur hinsichtlich der Kapitalausstattung des Alte Leipziger – Hallesche Konzerns. Bei der Halleschen Krankenversicherung a.G. stieg das Eigenkapital um 9,2 Prozent auf 337 Millionen Euro

Das Eigenkapital der Alte Leipziger Leben wurde um 44 Millionen Euro beziehungsweise 5,5 Prozent auf 844 Millionen Euro erhöht – trotz Anstiegs der Zuführung zur Zinszusatzreserve auf knapp 400 (Vorjahr: 294) Millionen Euro.

„Wir haben keine Übergangslösung in Anspruch genommen“, erläuterte Botermann. „Beim Eiopa-Stresstest haben wir ohne Hilfen 247 Prozent erreicht, die Branche im Schnitt 145 Prozent. Unsere Ergebnisse sind gut, und wir merken, dass unsere Vertriebspartner froh sind, dass es uns auch in 30 Jahren noch geben wird.“ Eine klare Absage erteilte er einem Garantieverbot: „Viele Menschen möchten Sicherheit. Sie möchten wissen, was sie einmal an Rente bekommen.“

Der Neuzugang (in Stückzahl) bei fondsgebundenen Angeboten mit expliziten Garantien wuchs nach Unternehmensangaben um knapp 80 Prozent, die aus diesen fondsgebundenen Lebensversicherungen stammenden Beiträge um 22 Prozent auf 307,8 Millionen Euro.

Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb deutlich gestiegen

Mit einem Plus von 15 Prozent auf rund 320 Millionen Euro sind die Aufwendungen der Alten Leipziger Leben für den Versicherungsbetrieb auffällig gestiegen. Dies erklärt sich insbesondere durch die darin enthaltenen Abschlussprovisionen, die sich um 21,4 Prozent auf knapp 228 Millionen Euro erhöhten. Die Verwaltungskostenquote lag unverändert bei 1,6 Prozent.

Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen erreichte wegen hoher außerordentlicher Erträge 5,17 (bereinigt: 3,21) Prozent. Wie im Vorjahr wurde ein Kapitalanlageergebnis von 1,1 Milliarden Euro erzielt. Der Rohüberschuss vor Steuern und Direktgutschrift ging um 28,4 Prozent auf 348 Millionen zurück. Davon fließen 127 (Vorjahr: 258) Millionen Euro in die Beitragsrückerstattung.

Hallesche schafft Trendwende

Das Geschäftsjahr der Halleschen fasste Vorstandschef Botermann wie folgt zusammen: „Wir haben den Trend gedreht“. Erstmals seit 2013 stiegen die gebuchten Bruttobeiträge wieder – und zwar leicht von 1,14 auf 1,15 Milliarden Euro. Die Neugeschäftsbeiträge (Monats-Soll-Beiträge) erhöhten sich um rund 57 Prozent auf 3,8 Millionen Euro. Die Zahl der Vollversicherten ging allerdings erneut leicht zurück – und zwar um 1.205 auf 233.532 Personen.

Der Bruttoüberschuss vor Steuern stieg deutlich um über ein Drittel auf 226 Millionen Euro. Ursache hierfür waren ein verbessertes Kapitalanlageergebnis, gesunkene Schadenkosten sowie ein deutlich verbessertes Ergebnis in der nicht-versicherungs-technischen Rechnung. Der Jahresüberschuss für 2016 beträgt 28 Millionen Euro nach 15 Millionen Euro im Vorjahr.

Ausblick 2017

Die Alte Leipziger Leben bleibt nach eigenen Angaben auch 2017 bei ihrer auf Solidität und langfristige Risikotragfähigkeit ausgerichteten Geschäftspolitik. Vertriebschancen sieht sie insbesondere in den Kerngeschäftsfeldern private Rentenversicherungen, BU-Versicherungen und in der bAV. Es wird ein Neugeschäftsvolumen von mehr als 900 Millionen Euro prognostiziert.

Die Hallesche erwartet für 2017 eine stabile Ertragslage und ist zuversichtlich, die Marktposition nachhaltig ausbauen zu können. Dabei wird der Fokus auf die Vollversicherung gerichtet. Weitere Wachstumsimpulse liegen in der betrieblichen Kranken- und der privaten Pflegeversicherung.