Allianz-Umbau geht trotz des „outstanding“ Halbjahres weiter

7.8.2017 – Bei der Allianz SE lief es im ersten Halbjahr 2017 sehr gut. Trotzdem gibt es noch viel zu tun, um die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns auch für die Zukunft zu sichern. Daran ließen Vorstandschef Oliver Bäte und Finanz-Vorstand Dieter Wemmer bei der Präsentation der Ergebnisse keinen Zweifel. Dabei sollen auch Wege gegangen werden, die bisher nicht üblich waren.

WERBUNG

Sowohl das zweite Quartal wie das erste Halbjahr 2017 insgesamt, dessen vorläufige Ergebnisse bereits veröffentlicht wurden (Versicherungsjournal 27.7.2017), haben Resultate gebracht, die „outstanding“ (hervorragend) sind. Dies erklärte Oliver Bäte, Vorstandschef der Allianz SE, bei der Präsentation der nun endgültigen Zahlen vergangenen Freitag. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass alle Geschäftsbereiche dazu beigetragen haben.

Oliver Bäte (Bild: Allianz)

Das gilt insbesondere auch für das Assetmanagement, in dem vor allem die irische Tochter Pimco zwischenzeitlich für einigen Kummer sorgte (VersicherungsJournal 27.2.2015). Sowohl Bäte als auch Finanzchef Dieter Wemmer sehen Pimco inzwischen jedoch als „nachhaltig genesen“ an, nachdem sich dort das operative Ergebnis stark verbessert hat und es auch wieder hohe Nettomittelzuflüsse gibt.

Produktivitäts-Steigerungen weiter erforderlich

An der Notwendigkeit zum weiteren Konzernumbau ändere jedoch auch der „wirklich hervorragende“ Verlauf in den ersten zwei Quartalen 2017 nichts, stellte Bäte klar. Die Allianz müsse aufgrund der veränderten Marktgegebenheiten die Produktivität weiter permanent optimieren.

In der Schaden- und Unfallversicherung beispielsweise haben die Maßnahmen, die im Rahmen der auf drei Jahre ausgelegten „Renewal Agenda“ (VersicherungsJournal 20.2.2017) bisher ergriffen wurden, zur Halbzeit noch nicht ganz gegriffen, deutete Wemmer an. Die Kostenquote stieg hier – auch, aber nicht nur durch leicht gestiegene Provisionssätze – im Vergleich der zweiten Quartale 2016 (VersicherungsJournal 10.8.2016) und 2017 von 28,4 auf 28,8 Prozent.

„Hervorragende Fortschritte“ beim Underwriting zahlen sich aus

Dagegen wurden laut Bäte im Underwriting bereits „hervorragende Fortschritte“ gemacht. Das habe sich – zusammen mit der Stabilisierung des Kapitalanlage-Ergebnisses – in dem starken Anstieg des operativen Ergebnisses in der Schaden- und Unfallversicherung ausgezahlt.

Bei den Bruttobeitragseinnahmen zeigte sich allerdings ein negativer Volumeneffekt von 0,4 Prozent. Der Preiseffekt lag bei einem Prozent, woraus sich ein um Währungs- und Konsolidierungseffekte internes Wachstum von 0,5 Prozent ergab. Dessen Haupttreiber waren vor allem Allianz Worldwide Partners sowie die Märkte in Spanien und Deutschland.

Strategische Neuausrichtung vor allem in Leben schon sichtbar

Am deutlichsten sichtbar sind die strategischen Neuausrichtungen laut Bäte derzeit aber in der Lebensversicherung. Hier spiegele das Plus des Neugeschäftswertes in der Lebens- und Krankenversicherung von 29,9 Prozent auf 922 Millionen Euro im Halbjahresvergleich „die gezielte Verlagerung hin zu kapitaleffizienten Produkten wider“.

Zugleich habe die Fähigkeit, „Produkte anzubieten, die den Kunden die Chance auf höhere Rendite ermöglichen, ohne unsere Bilanz zu belasten“, für ein starkes Beitragswachstum gesorgt. Der zwischenzeitlich erreichte Neugeschäftsmix habe sich stabilisiert und sei deshalb „keine Eintagsfliege“, gab er sich überzeugt.

Nachhaltige Produktivitäts-Fortschritte vonnöten

Künftige Prozesse zur weiteren Produktivitätssteigerung, bei denen vor allem Wert auf Nachhaltigkeit gelegt werde, sollen laut Bäte jedoch kontinuierlich ablaufen. Sie sollen nicht mehr, wie häufig in der Vergangenheit, mehr oder weniger zyklisch vonstattengehen – und deshalb oft verbunden mit einem „Blutbad“ bei den Mitarbeitern. Zugleich müsse der Konzern noch flexibler werden als bisher.

Letzteres gelte auch hinsichtlich der Markenstrategie und mit Blick auf mögliche Kooperationsformen und -partner anstelle von klassischen Übernahmen, um rentables Wachstum zu generieren. Als Beispiel dafür verwies er auf das just vereinbarte Joint Venture der Allianz mit der britischen Liverpool Victoria (LV) im Bereich des Sachversicherungs-Geschäfts in Großbritannien.

Weltweite Ein-Marken-Strategie wird aufgeweicht

Der britische Partner werde entgegen der in den vergangenen Jahren verfolgten weltweiten Ein-Marken-Strategie der Allianz auch nach der für das vierte Quartal 2019 vereinbarten Aufstockung des Allianz-Anteils am LV-Kapital von 49 auf 69,9 Prozent unter seinem bisherigen Namen am Markt agieren. Das jedoch nun unterstützt von der Finanzstärke und der digitalen Expertise der Allianz.

Der Allianz-Chef erklärte, dass sich wegen der Marktveränderungen bisher „klassische“ Grenzen mehr und mehr auflösen und herkömmliche Wertschöpfungsketten aufgebrochen werden. Diese Einschätzung sieht Bäte außerdem dadurch bestätigt, dass die britische LV ein Gegenseitigkeitsverein ist. Ähnliche Kooperationen mit Versicherern anderer Rechtsform hält er in anderen Ländern ebenfalls für möglich.

Allianz für Partnerschaften mit Versicherern anderer Rechtsform offen

Die Allianz SE ist für solche bisher eher unüblichen Formen der Partnerschaft laut Bäte jedenfalls offen und sieht darin für sich in der Zukunft sogar „eine große Chance“. Sie könne in solchen Fällen beispielsweise als Asset Management- oder IT-Dienstleister tätig werden.

Handlungsbedarf im Rahmen der Umsetzung der „Renewal Agenda“ und zur Förderung der nachhaltigen Produktivitäts-Steigerung sieht Bäte vor allem noch bei Investitionen in Management und Mitarbeiter. Sie seien erforderlich, um neue Technologien wirklich in neue Geschäftsmodelle umsetzen zu können.

Dagegen sei die Allianz inzwischen in der Lage, mit Blick auf die Messung von Kundenzufriedenheit genauso präzise Aussagen zu machen wie bei den Finanzkennzahlen. Damit sei eine Grundvoraussetzung geschaffen, um den Kunden hervorragende Dienstleistungen anzubieten.