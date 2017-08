Allianz Leben enteilt der Konkurrenz

18.8.2017 – Getragen von einem zweistelligen Wachstum in der Lebensversicherung ist die Allianz Deutschland im ersten Halbjahr 2017 um fast vier Prozent auf über 18 Milliarden Euro Beitragseinnahmen gewachsen.

Die Allianz Deutschland AG hat ihre Beitragseinnahmen im ersten Halbjahr 2017 um 7,8 Prozent auf 18,2 Milliarden Euro ausgebaut, wie der Versicherer gestern bekanntgab. Das operative Ergebnis wurde um 3,6 Prozent auf 1,227 Milliarden Euro gesteigert.

Zweistelliges Beitragsplus in Leben

Getragen wurde das Wachstum – nicht wie im Vorjahreszeitraum von der Schaden-/Unfallversicherung (VersicherungsJournal 17.8.2016) – von einer Steigerung des Beitragsaufkommens um 13,2 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro in der Lebensversicherung.

Zum Vergleich: Das ist beinahe doppelt so viel wie die Nummer zwei im Markt, die R+V Lebensversicherung AG, im gesamten Jahr 2016 an Beiträgen eingesammelt hat. Mit 24,1 Prozent noch stärker als die Beiträge nahmen die Neubeiträge in Leben zu, wie die Allianz weiter mitteilte.

Wie auch schon im Gesamtkonzern (VersicherungsJournal 27.7.2017, 7.8.2017) trugen neben der Lebensversicherung auch die anderen Geschäftsbereiche Krankenversicherung, Schaden-/Unfallversicherung und das Segment Bank (plus 0,6 Prozent auf 155 Millionen Euro) zum Wachstum bei.

Moderates Wachstum in der Kranken-…

In der Krankenversicherung gab es eine Beitragssteigerung um 1,8 Prozent – und damit doppelt so stark wie in der ersten Jahreshälfte des Vorjahres – auf aktuell 1,7 Milliarden Euro. Nach Unternehmensangaben gab es sowohl in der Krankenvoll- als auch in der Krankenzusatz-Versicherung einen Zuwachs.

Zu der positiven Entwicklung in Krankenzusatz trugen neben der „erfolgreichen“ Kooperation mit der AOK Baden-Württemberg auch die Mitte des Vorjahres eingeführten Zahntarife „DentalPlus“ und „DentalBest“ (VersicherungsJournal 1.8.2016). Hier gab es ein Plus von 57 Prozent, ohne dass weitere Angaben in der Halbjahresmeldung gemacht wurden.

Dort heißt es ohne weitere Details, dass Ende Juni 2017 insgesamt 2,6 Millionen Personen bei der Allianz krankenversichert waren, was einem Zuwachs von 35.000 Personen im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt entspreche.

…und der Schaden-/Unfallversicherung

Das Umsatzplus in der Schaden-/Unfallversicherung wird mit 1,8 Prozent angegeben – auf 6,3 Milliarden Euro zum Stichtag 30. Juni. Wachstumstreiber sei wiederum das Firmengeschäft gewesen, vor allem das im Juli 2015 eingeführte modulare „FirmenKonzept“ (VersicherungsJournal 3.8.2015) werde von kleinen und mittelständischen Unternehmen weiterhin stark nachgefragt, wird mitgeteilt.

Schwere Unwetter zum Halbjahresende (VersicherungsJournal 19.7.2017) prägten die Schadenbilanz im Berichtszeitraum: Allein diese Elementarschäden kosteten voraussichtlich fast 220 Millionen Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verharrte mit 94,2 Prozent in etwa auf Vorjahresniveau.

Der im Mai 2016 eingeführte Telematik-Tarif „BonusDrive“, der junge Fahrer für eine sichere Fahrweise mit bis zu 40 Prozent Prämienrückzahlung im ersten Jahr belohnt (VersicherungsJournal 8.4.2016), wurde bisher über 31.500 Mal verkauft. Das ist in etwa die Hälfte mehr, als die Allianz bei der Markteinführung erwartet hatte. Derzeit werde eine Ausweitung auf weitere Altersgruppen geprüft, heißt es in der Halbjahresmeldung weiter.