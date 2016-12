Allianz Leben baut Vorstand um

9.12.2016 – Dr. Volker Priebe wird zu Jahresbeginn 2017 neuer Vorstand „Privatkunden und Produkte“ bei der Allianz Leben. Sein Vorgänger Dr. Alf Neumann übernimmt das neu geschaffene Ressort „International und Digitalisierung“.

Zum 1. Januar 2017 richtet die Allianz Lebensversicherungs-AG das neue Vorstandsressort „International und Digitalisierung“ ein, in dem die betrieblichen Abläufe von Allianz Leben einschließlich der Digitalisierungs-Initiativen angesiedelt sind.

Neumann wechselt Vorstandsressort

Die Verantwortung für das neue Ressort übernimmt Dr. Alf Neumann, der seit gut zweieinhalb Jahrzehnten in Diensten der Allianz steht. Der promovierte Mathematiker rückte vor viereinhalb Jahren vom Posten des Fachbereichsleiters Produktentwicklung und Aktuariat der Allianz Leben in den Vorstand auf und ist seitdem für den Bereich Privatkunden und Produkte zuständig (VersicherungsJournal 18.1.2012).

Alf Neumann (Bild: Allianz)

Neumann wird darüber hinaus den Beirat der Allianz Global Benefits GmbH leiten, über die seit knapp drei Jahren globale Lösungen für die betriebliche Altersversorgung angeboten werden (VersicherungsJournal 5.2.2014).

Zudem wird Neumann für die neue, in seinem Ressort angesiedelte Einheit „International Development and Deployment Life“ (IDD Life) zuständig sein. „Dadurch stellt sich Allianz Leben als internationales Kompetenzzentrum für die Lebensversicherung innerhalb des Allianz Konzerns auf“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Priebe folgt auf Neumann

Neumanns Nachfolger als Vorstand für das Ressort „Privatkunden und Produkte“ wird – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) – Dr. Volker Priebe.

Volker Priebe (Bild: Allianz)

Priebe ist seit über eineinhalb Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen für die Allianz tätig. Zuletzt war der promovierte Mathematiker Leiter der Abteilung Produktentwicklung bei der Allianz Leben (VersicherungsJournal 8.11.2010).

Weitere Vorstandsmitglieder sind Dr. Markus Faulhaber (Vorsitz), Dr. Andreas Wimmer (Firmenkunden), Burkhard Keese (Finanzen), Joachim Müller (Vertrieb Ausschließlichkeits-Organisation) und Dr. Thomas Wiesemann (Maklervertrieb).