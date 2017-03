Allianz baut Vorstand um

10.3.2017 – Anfang 2018 gibt es mehrere Veränderungen im Vorstand der Allianz SE. Giulio Terzariol löst Dr. Dieter Wemmer (60) als Finanzchef ab. Dr. Axel Theis übernimmt von Dr. Werner Zedelius die Verantwortung für das Versicherungsgeschäft in den Regionen DACH und CEE. Wemmer und Zedelius scheiden regulär mit Erreichen der Altersgrenze aus. Nachfolger von Theis wird Niran Peiris, der dann für die Bereiche Global Insurance Lines, Anglo Markets und Russia zuständig sein wird.

Giulio Terzariol (Bild: Allianz)

Dr. Dieter Wemmer (60), Finanzchef der Allianz SE, scheidet zum Ende des Jahres 2017 regulär mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Vorstand aus, wie das Unternehmen gestern mitteilte. Der promovierte Mathematiker war vor gut fünf Jahren von der Zurich Financial Services zur Allianz gewechselt (VersicherungsJournal 15.12.2 Dr. Axel Theis nd 011).

Wemmers Nachfolger wird mit Wirkung zum 1. Januar 2018 (für die folgenden drei Jahre) Giulio Terzariol (45), der dann für das Ressort Finanzen, Controlling und Risikomanagement verantwortlich ist.

Terzariol steht seit fast zwei Jahrzehnten in Diensten der Allianz und war in mehreren Managementpositionen in Landesgesellschaften sowie in der Zentrale tätig, zuletzt sieben Jahre als CFO bei der Allianz Life in den Vereinigten Staaten.

„Dieter Wemmer hat unseren Finanzbereich und dabei insbesondere das Kapitalmanagement sehr erfolgreich weiterentwickelt“, lässt sich Oliver Bäte, Vorstandschef der Allianz SE, in einer Pressemitteilung zitieren. Er sei froh, dass mit Giulio Terzariol eine international erfahrene Allianz-Führungskraft das Finanzressort übernehme, die sich sowohl in der Operative als auch in der Zentrale bewiesen habe.

Theis folgt auf Zedelius

Axel Theis (Bild: AGCS)

Ebenfalls Ende 2017 wird Dr. Werner Zedelius (59) regulär mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Allianz-SE-Vorstand ausscheiden. Der Bankkaufmann und promovierte Rechtswissenschaftler ist seit rund drei Jahrzehnten bei den Münchenern beschäftigt.

Seit 2002 ist er Mitglied des Konzernvorstands, seit rund eineinhalb Jahren ist er zuständig für das Versicherungsgeschäft in den deutschsprachigen Ländern sowie in Zentral- und Osteuropa (VersicherungsJournal 15.2.2010, 7.8.2015).

Nachfolger von Zedelius wird zum 1. Januar 2018 Dr. Axel Theis (58), der seit über drei Jahrzehnten für die Allianz tätig ist vor gut zwei Jahren von der Vorstandsspitze des Allianz-Industrieversicherers Allianz Global Corporate & Speciality SE (AGCS) in den Allianz-SE-Vorstand wechselte (VersicherungsJournal 6.10.2014).

Derzeit verantwortet der promovierte Jurist das globale Industrieversicherungs-Geschäft sowie die Geschäfte auf dem russischen und den angelsächsischen Märkten.

Peiris folgt auf Theis

Niran Peiris (Bild: Allianz)

Nachfolger von Theis wird ebenfalls zum 1. Januar 2018 Niran Peiris (55), der seit über eineinhalb Jahrzehnten in verschiedenen Managementpositionen in der Allianz Australia tätig ist, seit gut vier Jahren als CEO.

Vorstandschef Bäte kommentierte die Personalien wie folgt: „Werner Zedelius ist seit dreißig Jahren eine treibende Kraft in der Allianz, die letzten 16 Jahre davon im Vorstand der Allianz SE. Er ist für die erfolgreiche Entwicklung der deutschsprachigen Länder und von Osteuropa verantwortlich.“

Bäte bezeichnete es als „wichtig“, dass mit Axel Theis einer der erfahrensten Allianz-Manager diesen Verantwortungsbereich übernimmt. Besonders erfreut zeigt er sich darüber, dass für das Vorstandsressort von Theis mit Niran Peiris „eine in den angelsächsischen Märkten erfolgreiche und insbesondere in puncto Kundenorientierung erfahrene Führungskraft in den Vorstand der Allianz SE aufrückt.“

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, wurde der Vertrag mit Dr. Christof Mascher (56) um drei Jahre bis Ende 2020 verlängert. Der promovierte Rechtswissenschaftler bekleidet seit rund siebeneinhalb Jahren den COO-Posten im Allianz-SE-Vorstand (VersicherungsJournal 11.9.2009).