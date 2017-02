Allerlei Neues aus der Versicherungswirtschaft

30.1.2017 – Die Gothaer stellt sich im Fondsgeschäft neu auf. Das Maklerhaus Assekuranz Hermann wechselt den Eigentümer. Die MSG-Gruppe konzentriert sich. Die Kanzlei BLD Bach Langheid Dallmayr gründet einen internationalen Verbund. Ein Software-Hersteller und eine Managementberatung schließen sich zusammen. Die Haftpflichtkasse Darmstadt vergrößert sich.

Der Gothaer-Konzern will das Fondsgeschäft stärken und richtet es daher neu aus: Die Fondsvertriebstochter Gothaer Invest und Finanzservice GmbH (GIF) wird rückwirkend um 1. Januar 2017 in die Ressortverantwortung von Michael Kurtenbach, Chef der Gothaer Lebensversicherung AG, überführt. Zudem wird das Managementteam der Gothaer-Fonds bei der Gothaer Asset Management AG (GoAM) personell verstärkt.

Fonds im Fokus

Hintergrund der Neuausrichtung sei, dass in der Vorsorge-, Vermögens- und Ruhestandsplanung fondsgebundene Lösungen mit neuen Garantieformen immer stärker in den Fokus der Kundenberatung träten, wird mitgeteilt. Mit der Maßnahme würde das Publikumsfondsgeschäft besser in die Konzernstrukturen und -prozesse integriert.

Zudem ließen sich so Synergien realisieren. Die Gothaer Leben macht eigenem Bekunden nach mittlerweile 37 Prozent ihres Neugeschäfts mit fondsgebundenen Produkten. Aktuell beläuft sich das Fondsvolumen in fondsgebundenen Produkten auf rund zwei Milliarden Euro.

Die GIF bleibt unter ihrem Geschäftsführer Rainer Kenner aber weiterhin eine hundertprozentige Tochter der Gothaer Finanzholding AG – nur die Ressortzuordnung wechselt von Finanzvorstand Harald Epple zu Kurtenbach.

Makler verkauft

Die Basler Versicherungen haben rückwirkend zum 1. Januar ihre Beteiligung am Ettlinger Maklerhaus Assekuranz Herrmann an die Maklergruppe Artus verkauft. Artus will den Standort Ettlingen beibehalten und bestehende Kundenverbindungen „nahtlos“ fortsetzen, wird mitgeteilt.

Den Standort sollen die bisherigen Geschäftsführer Michael Ludwig, Jürgen Diebold und Rolf Jauch weiterführen. Richard Minet, der bis zum Jahresende 2016 Geschäftsführer der zur Artus-Gruppe gehörenden Friedrich Ganz Versicherungsmakler GmbH war (VersicherungsJournal 27.2.2014), wird Generalbevollmächtigter der Assekuranz Herrmann.

Die Basler verkauft den Makler, weil sie sich auf ihr Versicherungsgeschäft konzentrieren will. Ihr Vertrieb erfolgt über gebundene Vermittler sowie über unabhängige Makler. Die Vertriebsstruktur der Basler Versicherung vereinfache sich mit dem Verkauf, wird weiter mitgeteilt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Einfachere Struktur

Die MSG Systems AG will Alleineigentümerin der MSG Life AG werden. Geplant ist daher, den freien Aktionären ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zu unterbreiten. MSG Systems hält bereits 49,09 Prozent der Aktien der MSG Life.

Im Weiteren will die Gruppe die Tochtergesellschaft dann von der Börse nehmen; derzeit werden die Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Freiverkehr gehandelt. Eine andere Börsenzulassung werde nicht angestrebt, wird mitgeteilt. Der Vorstand der MSG Life begrüße nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat das geplante Vorgehen.

MSG will den Aktionären den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis anbieten. Das sind 2,38 Euro je Aktie. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte diesen Wert für den Stichtag 15. Januar 2017 (Tag vor der Bekanntgabe des Angebots) auf Basis des Sechs-Monats-Durchschnittskurses der MSG Life-Aktie ermittelt.

Internationaler Verbund

Die Rechtsanwaltskanzlei BLD Bach Langheid Dallmayr hat mit der britischen Kanzlei DAC Beachcroft, der US-Kanzlei Wilson Elser und der australischen Kanzlei Wotton + Kearney den internationalen Verbund Legalign Global gegründet.

Die vier Versicherungs- und Haftungsrechtskanzleien arbeiten mit mehr als 2.000 Rechtsanwälten in 58 Büros in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Australien, Neuseeland und Singapur zusammen, um ihre Mandanten insbesondere bei internationalen Schadenfällen und grenzüberschreitender Geschäftsentwicklung juristisch zu begleiten.

Den Mandanten von Legalign Global wird neben der „führenden Expertise im Versicherungs- und Haftungsrecht durch ein tiefes regionales Branchen- und Marktverständnis der Partnerkanzleien bei gleichzeitig internationaler Reichweite“ die kosteneffiziente Prozessbearbeitung mit dem Blick für innovative Lösungen in Aussicht gestellt.

Beratung und standardisierte Software

Die internationale Managementberatung Synpulse Schweiz AG und der Ulmer Softwarehersteller Profect GmbH haben zum 1.Januar das gemeinsame Unternehmen Synpulse Software Solutions gegründet. Den Kunden beider Unternehmen sollen nun Managementberatung sowie standardisierte Software-Lösungen an sechs internationalen Standorten angeboten werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Zahl der Lösungen soll sukzessive ausgebaut werden. Bestehende Kunden von Profect sollen weiterhin und zu 100 Prozent durch das Team in Ulm unterstützt werden. Der Standort selbst wird künftig zum Synpulse-„Hub“ zur Entwicklung von weiteren Software-Lösungen ausgebaut. Nach und nach sollen an allen Synpulse-Standorten weltweit solche Lösungen implementiert und die Marktpräsenz weiter gestärkt werden.

Ausbau

Die Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG baut ihren Standort Roßdorf mit 14,5 Millionen Euro aus. Die anhaltend gute Geschäftsentwicklung und der deshalb gestiegene Personalbedarf hätten einen Neubau erfordert, wird mitgeteilt.

Ab Spätherbst 2017 soll der Neubau bezugsfertig sein. Das neue Verwaltungsgebäude soll 350 zusätzliche Arbeitsplätze bieten. Über alle Gebäude hinweg stehen dem Versicherer damit mehr als 600 Plätze zur Verfügung.