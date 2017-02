Acht Mal neue Kooperationen

8.2.2017 – Check24 arbeitet künftig mit VdS-Geodaten, HDI Leben mit ETFs von Black Rock und der Maklerpool Wifo mit Autohaus-Policen von AVS. F.E.L.S und BLM Consult richten nun gemeinsam Versorgungswerke ein. Maklerhomepage.net und Virado binden neue Leistungen auf Makler-Homepages ein. Die Wüstenrot Bausparkasse sponsert weiter den „E-Sport“. Die DMA und die Initiative „Pools für Makler“ haben weitere Unterstützer gefunden.

WERBUNG

Die Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH wird die Geodaten-Informationssysteme der VdS Schadenverhütung GmbH in die eigenen Analysen integrieren. Die Geodaten-Informationssysteme der Tochter des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. wenden rund 98 Prozent der deutschen Sachversicherer an.

Mehr Verwendung von Hochwasserdaten

Diese Daten liefern einen Überblick über das Risikopotenzial an jeder Adresse in Deutschland. Über Schnittstellen können die VdS-Analysen zu Überschwemmungsgefahren direkt in externe Anwendungen integriert werden.

„Mit den immer höheren Milliardenschäden durch Unwetterphänomene in unserer ganzen Republik steigt die Bedeutung einer schnellen und realitätsnahen Naturgefahrenprognose. Check24 hat auf diesen Trend reagiert und greift auf die Gefährdungsklassen der VdS-Geodatenbank zurück, um die Qualität ihrer Vergleichsangebote weiter zu verbessern.

Damit setzen wir gemeinsam mit Check24 einen neuen Maßstab in der Verwendung von flächendeckenden Hochwasserdaten“, wird Oliver Heimann, VdS-Produktverantwortlicher für die Geo-Expertise-Schnittstelle, in einer Pressemitteilung zitiert.

Gegen erweiterte Elementarschäden sind in Deutschland nach Verbandsangaben nur gut jedes dritte Gebäude (VersicherungsJournal 17.6.2016) und jeder fünfte Hausrat versichert.

Mehr Technik für Makler

Die Maklerhomepage.net GmbH arbeitet mit dem Insurtech-Startup Virado (VersicherungsJournal 7.3.2016) des Versicherungsmaklers ED Ensure Digital GmbH zusammen.

Finanz- und Versicherungsmakler, die ihre Homepage über das Content-Management-System (CMS) von „maklerhomepage.net“ erstellt haben, können durch diese Kooperation nun alle von Virado angebotenen Produkt- und Nischenversicherung in ihren Internetauftritt integrieren.

Zu dem Angebot gehören sofort abschließbare Versicherungen für Smartphones, Tablets und Drohnen. Dabei sei großer Wert auf ein einfaches und intuitives Handling gelegt worden, wird mitgeteilt.

Nach der Registrierung bei Virado muss der Anwender den Angaben zufolge nur die ihm zugewiesene Vertriebspartner-Nummer im CMS hinterlegen. Dann stehe ihm das komplette Versicherungsangebot von Virado für eine nahtlose Einbindung in die eigene Homepage zur Verfügung.

Gemeinsam für Versorgungswerke

Die F.E.L.S Institut für betriebliche Altersvorsorge und moderne Vergütungssysteme GmbH und die auf Lohnkostenmanagement fokussierte BLM Consult GmbH arbeiten künftig in „enger Verbundpartnerschaft“ in Sachen pauschaldotierte Unterstützungskassen (U-Kassen) zusammen.

Einer Pressemitteilung zufolge übernimmt F.E.L.S die Einrichtung und Verwaltung der U-Kassen, die die BLM für ihre Kunden im Rahmen ihres dreiteiligen Lohnkosten-Optimierungsprogramms erarbeitet.

Anlage-Universum ausgeweitet

Die Kunden der HDI Lebensversicherung AG können nun auch in Exchange Traded Funds (ETFs) der „iShares“ investieren, wohinter die Vermögensverwaltungsgruppe Black Rock steht. Die neue ETF-Fondspalette steht für die Tarife „TwoTrust Vario“ und „TwoTrust Invest“ zur Verfügung.

Zur Auswahl stehen vier Aktien-ETFs (iShares DAX, iShares Core S&P 500, iShares Core MSCI World sowie der iShares Core MSCI Emerging Markets) und mit „iShares Core Euro Government Bond“ und „iShares Euro Corporate Bond“ je ein Staats- und ein Unternehmensanleihen-ETF.

„Für Kunden, die besonders kostenbewusst sind, sind ETFs eine geeignete Lösung, weil sie in der Regel kostengünstiger sind als aktiv gemanagte Investmentfonds“, wird HDI-Vertriebsvorstand Wolfgang Hanssmann in einer Pressemitteilung zitiert. Mit dieser Zusammenarbeit stärke man „die Bedeutung der Fondsgebundenen Lebensversicherung im Produktportfolio weiter.“

E-Sport-Sponsoring

Die Wüstenrot Bausparkasse AG hat ihre Partnerschaft mit dem E-Sport-Unternehmen ESL um drei Jahre bis 2019 verlängert. Im Rahmen der Kooperation bleibt Wüstenrot Hauptsponsor der ESL-Meisterschaft, die drei Mal im Jahr stattfindet und eigenem Bekunden nach als Königsklasse der deutschen elektronischen Spiele gilt.

Bei allen Finalspielen der ESL-Meisterschaft werde die Bausparkasse mit Attraktionen für die Fans vor Ort präsent sein. Darüber hinaus wird Wüstenrot 2017 in der ESL-Arena auf der Messe „Gamescom“ in Köln vertreten sein, sowie erstmalig als nationaler Sponsor der „ESL One Hamburg“ agieren. Die Kosten des Sponsorings werden nicht genannt.

„Wir wollen offen für die Interessen der kommenden Generation sein und mit ihr in den Dialog treten. Die ESL bietet uns hierfür das optimale Umfeld“, wird Bausparkassen-Chef Bernd Hertweck in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Gemeinsam im Autohaus

Der Maklerpool Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH und der Anbieter von Autohauspolicen AVS Automotive Versicherungsservice GmbH arbeiten bei „Multi Risk Versicherungen“ für den Automobilhandel zusammen.

Ziel der Kooperation ist, die Experten-Dienstleistungen der AVS dem Wifo-Vertriebspartner-Netzwerk zur Verfügung zu stellen und so das Geschäft in diesem Segment gemeinsam auszubauen. AVS stellt dabei den Kunden der angeschlossenen Wifo-Vertriebspartner deutschlandweit vor Ort eine persönliche Beratung bei Multi-Risk-Versicherung zur Verfügung.

Neue DMA-Gesellschafter

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die HDI Vertriebs AG und die Württembergische Versicherung AG sind seit Jahresbeginn Gesellschafter der Deutschen Makler Akademie (DMA) gGmbH. Damit hat sich die Zahl der Gesellschafter auf 14 erhöht. Die weiteren elf Gesellschafter sind nach DMA-Angaben die

Zum Kreis der DMA-Förderer zählen 43 Unternehmen aus der Finanzdienstleistungs-Branche. Neben Versicherern sind dies Investment-Gesellschaften, Finanzdienstleister, Pools sowie Verbände.

Die DMA bietet Maklern und Mehrfachvertretern eigenen Angaben zufolge neben Fachveranstaltungen der einzelnen Versicherungssparten auch zielgruppen- und fachorientierte qualifizierte Experten- und Berater-Weiterbildungen, staatlich anerkannte Lehrgänge sowie komplette Ausbildungsgänge.

Zuwachs für die Initiative „Pools für Makler“

Der Maklerverbund Charta Börse für Versicherungen AG hat seinen Beitritt zur Initiative „Pools für Makler“ des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. erklärt. Die Initiative wurde vor rund drei Jahren ins Leben gerufen (VersicherungsJournal 10.12.2013).

Im Mittelpunkt des Ende Januar abgehaltenen, 13. Treffens der Initiative, an dem erstmals Charta-Vorstandschef Lars Widany teilgenommen hat, habe die Diskussion um die derzeitigen Großprojekte der Regulierung IDD und Mifid 2 gestanden.

Gerade bei der derzeitig sehr kontrovers diskutierten Umsetzung der Versicherungsvertriebs-Richtlinie (VersicherungsJournal 19.1.2017, 20.1.2017) sei es für alle Teilnehmer wichtig gewesen, sich auszutauschen und Positionen zu besprechen, so der AfW in einer Pressemitteilung.