Grenzwertige Gewinnspiele bei Wefox

12.10.2017 – Nun hat Wefox wieder zugeschlagen: „Wefox feiert Geburtstag und zahlt 1 Jahr lang all Ihre Versicherungen!*“ heißt es in einer E-Mail an Kunden. Erst im deutlich kleineren Text entdeckt man, dass es sich um ein Gewinnspiel handelt und nur für einen Kunden die Versicherungen bezahlt werden.

mehr auf Versicherungsmagazin