Kunden britischer Lebensversicherer müssen um ihr Geld fürchten

2.10.2017 – Bei einem sogenannten „harten“ Brexit dürften britische Versicherungen kein Geld mehr an EU-Bürger auszahlen. Spätestens jetzt sollten Kunden von Clerical Medical (CMI) und Co. über den Widerruf ihrer Police nachdenken, heißt es in einem Bericht.

