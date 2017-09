Medien: Auch Axa denkt über Run-off für klassische Lebenspolicen nach

29.9.2017 – Da wären es schon drei: Auch die Axa hat wohl Pläne in der Schublade, ihren Bestand an klassischen Lebensversicherungen in den Run-off zu geben. Generali und Ergo kündigten genau das diese Woche an. Assekurata-Chef Reiner Will sieht insgesamt das Ende für das Neugeschäft nahen.

