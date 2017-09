Neue Steuerregeln für Fonds: Was ändert sich ab 2018?

20.9.2017 – Am 1. Januar 2018 tritt die Reform der Investmentbesteuerung in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt müssen in Deutschland aufgelegte offene Publikumsfonds auf bestimmte Erträge erstmals deutsche Steuern direkt aus dem Fondsvermögen zahlen. Darauf weist der deutsche Fondsverband BVI hin.

