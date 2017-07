Maklervollmacht: Debeka hat Ärger mit Versicherungsmaklern

18.7.2017 – Die Debeka hat Ärger mit Maklern. Grund ist ein ominöses Anschreiben, das der Versicherer an eine Maklerkundin schickte und mit dem regelrecht vor dem Berufsstand des Maklers gewarnt wurde. Einige Formulierungen in dem Anschreiben sind schlichtweg irreführend, so die Einschätzung eines Juristen.

mehr auf Versicherungsbote