Zurich-Chef sagt Versicherern Massensterben vorher

4.7.2017 – Digitalisierung und veränderte Kundenansprüche werden dazu führen, dass viele Versicherer von der Bildfläche verschwinden, ist Zurich-Vorstandschef Mario Greco überzeugt. Wer in der neuen Welt erfolgreich sein will, muss das Ohr dicht an den Kunden haben.

