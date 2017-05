Beratung zum Nulltarif beim neuen Betriebsrentenmodell?

31.5.2017 – Das BRSG ist auf die parlamentarische Zielgerade eingebogen. Am 1. Juni wird sich der Bundestag in zweiter Lesung mit dem Gesetzentwurf befassen. Letzte Korrekturen wären sinnvoll, vor allem zur Regelung der Beratungsleistung, kritisiert in seinem Gastbeitrag Andrew J. Hartsoe von Plansecur.

