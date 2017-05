„Wir bezeichnen uns als hybriden Versicherer“

22.5.2017 – „Das positive Kundenerlebnis im Versicherungsbereich ist derzeit schlichtweg nicht gegeben“, so Dominik Groenen, Gründer des Digitalversicherers Flypper, der Anfang 2018 in Deutschland an den Start gehen wird. Mit Cash hat er über radikale Kundenorientierung, Produkte und Vertriebskanäle gesprochen.

