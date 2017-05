Der Focus glänzt mal wieder mit Wissen über die Private Krankenversicherung – nicht

5.5.2017 – Eigentlich habe er es sich abgewöhnt, falsche und unsinnige Aussagen in Presseerzeugnissen zu kommentieren, so der Versicherungsmakler Sven Hennig in seinem Blog. Dieses „tote Papier“ sei leider sehr anfällig für „schnelle Recherche“ und reißerische Aussagen. Bestes Beispiel ist der aktuelle Focus.

