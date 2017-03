Bleiben die Kaufpreise für Maklerunternehmen im Sinkflug?

23.3.2017 – Die Dr. Adams & Associates GmbH & Co. KG ist seit über 15 Jahren auf Nachfolgeberatung für Makler spezialisiert. Für die vergangenen Jahre stellt das Unternehmen einen Preisabrieb bei Verkäufen fest. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, so der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Stefan G. Adams.

