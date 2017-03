Ohne Erfahrung keine BU-Schadenregulierung betreuen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Grünen wollten in einer Kleinen Anfrage wissen, wie es um die Leistungsfähigkeit privater Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung steht. Die Bundesregierung blieb in vielen Fällen eine Antwort schuldig – weil sie keine eigenen Daten erhebt. Denoch gab es einige für die Branche äußerst interessante Fakten. mehr ...

28.2.2017 –

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gibt es viele ungeklärte Fragen, bei denen die Juristen sich uneins sind. So bringt ein Kommentar zum Betriebsrentengesetz scharfe Kritik an höchstrichterlichen Entscheidungen an. mehr ...