Diese Versicherungen brauchen Bauherren

Die Versicherer Basler und Ideal intensivieren ihre Zusammenarbeit. Ford bietet seinen Autokäufern Unwetter-Warnungen „Katwarn“ per Bordcomputer. Roland Assistance übernimmt 20.000 zusätzliche Telefonate. Die Allianz steigt in zwei Elektro-Sportarten ein. mehr ...

Sicherheitstechnik ist inzwischen auch für normale Haushalte erschwinglich. Nun gilt es für die Versicherungsbranche, die „Touchpoints“ zu besetzen, bevor das Geschäft andere machen, so die Teilnehmer auf einer Fachkonferenz. mehr ...

12.1.2017 –

Die Risikowahrnehmung von Unternehmen befindet sich laut einer aktuellen Allianz-Studie in Deutschland in rasantem Wandel. Im Vergleich zur globalen Gefahreneinschätzung gibt es allerdings deutliche Unterschiede – und hierzulande eine neue Nummer eins in der Risikorangliste. mehr ...