Tesla-Fahrer rettet Mann das Leben: Haftet die Versicherung, wenn ich mein Auto für die Sicherheit eines anderen aufopfere?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Versicherungsombudsmann hat Bilanz für 2015 gezogen: Die Beschwerdezahlen bleiben trotz Rekordhöhe in Relation zu den Geschäftsvorgängen gering. Aber die Anteile der betroffenen Versicherungszweige verschieben sich gewaltig. mehr ...

Immer wieder werden viele „schwarze Schafe“ in den Reihen der Versicherungsvermittler vermutet. Nach der Bilanz des Versicherungs-Ombudsmanns gab es 2013 aber nur eine verschwindend geringe Anzahl an Beschwerdefällen. Insgesamt hingegen gab es eine deutliche Zunahme. mehr ...

Welche Anbieter beim Vertragsbestand in der verbundenen Hausratversicherung auf dem deutschen Markt die größte Bedeutung haben und wer davon zuletzt die größten Zuwächse beziehungsweise Einbußen zu verzeichnen hatte, zeigt eine aktuelle Untersuchung. mehr ...

Welche Anbieter beim Vertrags- und Prämienbestand in der Wohngebäudeversicherung auf dem deutschen Markt die größte Bedeutung haben, zeigt eine aktuelle Untersuchung. mehr ...

24.1.2017 –

In der Kfz-Versicherung jagen sich die Anbieter seit Jahren mit harten Bandagen gegenseitig die Kunden ab. Wer beim Marktanteil in den letzten Jahren am stärksten zulegen konnte beziehungsweise Federn lassen musste. mehr ...