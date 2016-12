Erstes Urteil im S&K-Prozess: Fünf Jahre und drei Monate Haft

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In den letzten Wochen hat die Bafin wieder eine Reihe von Genehmigungen erteilt und Meldungen über ausländische Versicherer gesammelt, die in Deutschland tätig werden wollen. mehr ...

In den letzten Wochen hat die BaFin wieder eine Reihe von Genehmigungen erteilt und Meldungen über ausländische Versicherer gesammelt, die in Deutschland tätig werden wollen. mehr ...

30.3.2016 –

Die Versicherungsbranche investiert jeden dritten Euro in Spezialfonds. Hierbei fließen die Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Am stärksten engagieren sich die Schaden-/Unfallversicherer an der Börse. mehr ...