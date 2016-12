WISO-Tipp Absicherung gegen Erwerbsunfähigkeit: Acht Fehler in fünf Minuten

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Alternativen der Arbeitskraftabsicherung sind zuletzt in den Fokus der Branche gerückt. Doch auch bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) zeigen sich interessante Entwicklungen, so Philip Wenzel in einem Gastbeitrag. mehr ...

30.6.2015 –

Am 1. Juli kommt die neue, von der Swiss Life getragene Versicherung auf den Markt. Das Produkt will eine Lücke in der Arbeitskraftabsicherung schließen. Wie das gelingt, analysiert Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag. mehr ...