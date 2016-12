„Was Vermittler über AU-Klauseln in PKV und BU wissen sollten”

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Eine aktuelle Studie des IMWF Instituts will einen Diskussionsbeitrag zur Frage der Vergütung für die Beratung und Vermittlung von Versicherungen leisten – und beleuchtet die Realität hinter dem hohen Anspruch. mehr ...

Immer öfter rücken traditionelle Firmen an Insurtechs heran – mit Geld, Kooperationen oder Übernahmen. Aber auch „klassisch” gibt es diverse Verkäufe, Zusammenschlüsse oder Neugründungen, wie ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt. mehr ...

12.1.2016 –

Welche Produktlinien von Maklern und Mehrfachvertretern momentan am besten verkauft werden und welche zu den Ladenhütern gehören, wurde in einer aktuellen Untersuchung ermittelt. In der Rangliste zeigen sich einige überraschende Rangverschiebungen. mehr ...