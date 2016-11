Gipfeltreffen: Koalition verständigt sich auf Renteneinheit bis 2025

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Versuch einer Zwischenbilanz: Der Renten-Dialog zwischen Regierung sowie Verbänden und Institutionen steht kurz vor dem Ende. Dann liegt es an Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD), ein Reformpaket vorzulegen. mehr ...

29.9.2016 –

Professor Dr. Bernd Raffelhüschen richtete in einer Renten-Diskussionsrunde mahnende Worte an die anwesenden hohen SPD- und CDU-Politiker. Diese offenbarten nicht nur in Sachen „Haltelinie beim Rentenniveau” noch erhebliche Meinungs-Verschiedenheiten. mehr ...