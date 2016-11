Die Ein-Minuten-BU von Knip  ein Marketing-Gag, der zum Verlust des Versicherungsschutzes führen kann, aber keine seriöse Beratung

1.11.2016 – Der Abschluss einer Berufsunfähigkeits-Police ist online in nur einer Minute erledigt – so jedenfalls heißt es in einem Werbesport des Insurtechs Knip. Versicherungsmakler Sven Hennig hat das Angebot getestet – und kommt zu einem alles andere als schmeichelhaften Ergebnis.

mehr auf Online-pkv.de